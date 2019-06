Regresan las mujeres de Monterrey

El final de 'The Affair'

El próximo 25 de agosto se estrena en Movistar Plus la quinta y última temporada de la serie de Showtime ganadora del Globo de Oro, 'The Affair', creada por la showrunner Sarah Treem ('House of Cards', 'En terapia'), quien también escribe y produce la serie. 'The Affair' está protagonizada por Dominic West, Maura Tierney (ganadora de un Globo de Oro) y Sanaa Lathan, y explora los efectos emocionales y psicológicos de una aventura que destruyó dos matrimonios y de un mismo crimen que las une.

Anna Paquin ('True Blood'), ganadora de un Oscar y de un Globo de Oro, se une como personaje regular. Esta temporada cuenta con la participación de Jennifer Jason Leigh ('Los Odiosos Ocho'), Claes Bang ('The Square') y Lyric Bent ('She´s Gotta Have It'), y el regreso de Russell Hornsby ('Fences').

La quinta temporada hace una crónica de las consecuencias de los horribles acontecimientos de la temporada anterior. Los personajes aceptan las consecuencias de sus decisiones al darse cuenta de que, si realmente quieren cambiar su futuro, primero deben enfrentarse a su pasado.

Helen (Maura Tierney) comienza la temporada involucrada en un nuevo asunto con una carismática estrella de cine (interpretada por Claes Bang), que le ofrece todo lo que ella ya no tiene. Mientras tanto, Noah (Dominic West) tiene que tragarse su orgullo y sus celos, mientras se hace cargo de su familia. Justo cuando las cosas parecen haberse estabilizado, un encuentro casual con alguien del pasado pone en marcha una secuencia de acontecimientos. Por su parte, Anna Paquin interpreta a la hija adulta de Alison y Cole, Joanie Lockhart, quien regresa para descubrir la verdad sobre lo que le sucedió a su madre y cerrar del todo esta historia.