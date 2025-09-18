La nueva serie de Netflix basada en una novela de Javier Castillo, 'El cuco de cristal', ya tiene fecha de estreno

A Javier Castillo le espera un otoño caliente. Si el próximo 1 de octubre vuelve a las librerías con su nueva novela, 'El susurro del fuego' ... , un mes después también ha señalado en rojo el estreno de la nueva adaptación de Netflix de su universo literario, la serie 'El cuco de cristal'. Concretamente, la plataforma norteamericana ya reservado el 14 de noviembre para la llegada de este 'thriller' que narra la historia de Cora Merlo, una joven médico con el corazón trasplantado a la que encarna Catalina Sopelana ('El jardinero' y 'El vecino').

Itziar Ituño y Alfons Nieto, en una imagen de la nueva serie.

Alex García ('El inmortal'), Itziar Ituño ('La casa de papel'), Iván Massagué ('El hoyo'), Alfons Nieto ('El cuerpo en llamas') y Tomás del Estal ('Clanes') completa el reparto de esta adaptación que, como la versión en pantalla de 'La chica de nieve', traslada la acción de la novela desde Estados Unidos a España. En esta ocasión, los escenarios rurales de esta historia ambientada en un pequeño pueblo se localizan en Extremadura, a donde llega la protagonista tras sufrir un infarto para conocer la identidad de su donante. Allí descubre que su benefactor era un joven envuelto en una tragedia aún no resuelta.

La adaptación de este 'bestseller' está impulsado por el mismo equipo de la exitosa 'La chica de nieve', ya que junto a Javier Castillo y Netflix también repite la productora Atípica Films, cuyo fundador José Antonio Felez falleció la pasada semana. La serie de seis episodios 'El cuco de cristal' es una de las títulos póstumos de este productor madrileño, que siempre mantuvo un gran vinculación a la producción andaluza, ya que, además de la obra del escritor malagueño, ha sido impulsor de las películas de Alberto Rodríguez, como 'Grupo 7', 'Modelo 77' y la ganadora del Goya a la mejor película 'La isla mínima'.

En la adaptación de 'El cuco de Cristal' repiten asimismo los guionistas Jesús Mesas y Javier Andrés Roig, que ya revisaron las novelas de la saga 'La chica de nieve' -está pendiente de anuncio el rodaje de la tercera temporada-, así como la directora Laura Alvea, a la que se une la incorporación de Juan Miguel del Castillo ('La novia gitana'). La serie espera repetir el éxito de la saga 'La chica de nieve', así como de la propia novela original que en apenas unos días se situó como la más vendida en las librerías y uno de los grandes títulos de ficción de 2023.