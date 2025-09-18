Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cora Merlo, a la que encarna Catalina Sopelana, muestra la marca de su trasplante de corazón. Julio Vergne

La nueva serie de Netflix basada en una novela de Javier Castillo, 'El cuco de cristal', ya tiene fecha de estreno

El 'thriller' está impulsado por el mismo equipo que ha adaptado la exitosa saga 'La chica de nieve'

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:17

A Javier Castillo le espera un otoño caliente. Si el próximo 1 de octubre vuelve a las librerías con su nueva novela, 'El susurro del fuego' ... , un mes después también ha señalado en rojo el estreno de la nueva adaptación de Netflix de su universo literario, la serie 'El cuco de cristal'. Concretamente, la plataforma norteamericana ya reservado el 14 de noviembre para la llegada de este 'thriller' que narra la historia de Cora Merlo, una joven médico con el corazón trasplantado a la que encarna Catalina Sopelana ('El jardinero' y 'El vecino').

