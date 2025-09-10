Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El productor José Antonio Félez, ganador del Goya por 'La isla mínima'. Julio Vergne

Fallece el productor José Antonio Félez, artífice del rodaje en Málaga de 'La chica de nieve'

Ganador del Goya por 'La isla mínima', el fundador de Atípica Films fue uno de los grandes impulsores del cine andaluz contemporáneo

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 11:39

Buena parte del cine andaluz de las últimas décadas pasó por su gran pantalla. El productor madrileño José Antonio Félez, ganador del Goya a la ... mejor película por 'La isla mínima', falleció este martes a los 71 años. El fundador de Atípica Films y Tesela P.C. fue el artífice de la adaptación en Netflix de la saga de Javier Castillo 'La chica de nieve', la serie rodada en Málaga cuya primera temporada se convirtió en número 1 mundial en la plataforma norteamericana. Hombre de trato cercano, Félez es uno de los cineastas imprescindibles del cine español, pieza emblemática de la producción andaluza de las últimas décadas e impulsor de cineastas, como el director Alberto Rodríguez y el guionista Rafael Cobos ('Grupo 7' y 'Modelo 77'); Santi Amodeo ('El factor Pilgrim'); Daniel Sánchez Arévalo ('Azuloscurocasinegro'), y Achero Mañas ('El bola'), entre otros.

