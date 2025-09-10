Fallece el productor José Antonio Félez, artífice del rodaje en Málaga de 'La chica de nieve'

Buena parte del cine andaluz de las últimas décadas pasó por su gran pantalla. El productor madrileño José Antonio Félez, ganador del Goya a la ... mejor película por 'La isla mínima', falleció este martes a los 71 años. El fundador de Atípica Films y Tesela P.C. fue el artífice de la adaptación en Netflix de la saga de Javier Castillo 'La chica de nieve', la serie rodada en Málaga cuya primera temporada se convirtió en número 1 mundial en la plataforma norteamericana. Hombre de trato cercano, Félez es uno de los cineastas imprescindibles del cine español, pieza emblemática de la producción andaluza de las últimas décadas e impulsor de cineastas, como el director Alberto Rodríguez y el guionista Rafael Cobos ('Grupo 7' y 'Modelo 77'); Santi Amodeo ('El factor Pilgrim'); Daniel Sánchez Arévalo ('Azuloscurocasinegro'), y Achero Mañas ('El bola'), entre otros.

Ampliar Alberto Félez (izquierda), junto al malagueño Antonio de la Torre y el equipo de 'Primos'. Esteban Cobo. Efe

«Con una carrera comprometida, Félez no solo apostó por proyectos con alma, sino también por directores emergentes andaluces que hoy son referentes», ha asegurado Ancine, Asociación Andaluza de Productoras de Cine de Ficción, que comunicó este martes el fallecimiento del productor reconocido con la Medalla de Oro de los Premios Forqué en 2021. Productor de más de una treintena de largometrajes, el cineasta estuvo detrás de 'Primos', 'Gordos', 'Noviembre', 'La gran familia española', '7 vírgenes', 'Una palabra tuya', 'El hombre de las mil caras', '8 citas' y 'Roma', del veterano Adolfo Aristarain.

En el apartado de series, José Antonio Félez también promovió la producción andaluza con 'La peste' y 'El hijo zurdo' (Movistar), mientras que avaló el rodaje en Málaga de la trama de 'La chica de nieve', cuya novela original homónima de Javier Castillo transcurría en Nueva York. Un éxito mundial en Netflix, que se amplió con la segunda temporada de esta saga -está pendiente el rodaje de la tercera- y el próximo estreno en la plataforma norteamericana de 'La grieta del silencio', basada también en una novela del escritor malagueño.

El propio Javier Castillo se despedía con emoción este miércoles en redes sociales de su productor y «amigo», agradeciéndole la «fortuna de trabajar con él en 'La Chica de Nieve' y aprender su manera realista de comprender el cine». El último estreno de José Antonio Félez fue 'Enemigos', debut de David Valero, en la que abordaba el acoso juvenil y que se presentó en el pasado Festival de Málaga.

Practicante de un cine cercano, innovador y atractivo, José Antonio Félez creó en 1998 la productora Tesela P.C., con la que en el año 2000 llamó la atención con 'El bola' y 'El factor Pilgrim'. Bajo esa marca, produjo 22 largometrajes hasta 2009, año en el que fundó Atípica Films, junto a la también productora Cristina Sutherland. Una compañía que siguió la estela marcada por sus anteriores éxitos, sumándose al proyecto su hijo, Alberto Félez, tras su paso por The Walt Disney Company. Una etapa en la que cine y series se han sucedido, con títulos fundamentales como 'Modelo 77', 'El hijo zurdo', 'Las de la última fila' y 'La chica de nieve'.