¿Qué son las misteriosas bolitas de la chaqueta de Jorge Javier? El presentador ha regresado este jueves al plató de Supervivientes tras haber sufrido un ictus SUR Lunes, 6 mayo 2019, 12:49

Tras sufrir un ictus a mediados del mes de marzo, Jorge Javier Vázquez ha regresado a los platós para presentar 'Supervivientes 2019'.

Y una vez más, tal y como sucedía en 'GH VIP' o 'GH DÚO', Vázquez ha reaparecido con unas misteriosas bolitas blancas en los hombros de su chaqueta. ¿Son sólo simples adornos? ¿Micrófonos?

Pues la realidad es que no son ni lo uno ni lo otro. Estas bolas se tratan de dos sensores de movimiento que están conectados a los focos principales del plató para que el presentador no se quede sin luz en ningún momento. De manera que así Jorge Javier no queda nunca en la sombra.