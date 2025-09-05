Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La periodista Lourdes Maldonado. RTVE

Lourdes Maldonado, nueva presentadora de 'Informe Semanal'

La periodista guipuzcoana compaginará su labor en el 'Telediario fin de semana' con el veterano espacio informativo de TVE

J. Moreno

Viernes, 5 de septiembre 2025, 08:11

'Informe Semanal' se renueva para mantener la esencia de siempre. La periodista guipuzcoana Lourdes Maldonado será la nueva presentadora del buque insignia informativo de ... TVE, según ha podido conocer este periódico. Tomará el relevo de Lara Siscar desde este mismo sábado en La 1 (21:30 horas) y compaginará esta nueva faceta profesional con la conducción del 'Telediario fin de semana,' junto a Marc Sala.

