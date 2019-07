«Lloré en el capítulo final de 'A dos metros bajo tierra'» A Eduardo Madina le gustaron 'The Wire' y 'Penny Dreadful'. :: F. silva Iba con los Stark en 'Juego de Tronos'. De niño se enganchó a 'Dragones y mazmorras'. Haría un cameo en 'The Wire' porque cree que es «el techo más alto» que se ha tocado en las series MIKEL LABASTIDA Domingo, 14 julio 2019, 00:00

«Seguramente, Ramsay Bolton sería un buen candidato para afiliarse a Vox»

Hace ahora dos años que Eduardo Madina (Bilbao, 43 años) renunció al escaño en el Congreso de los Diputados. Dejaba atrás de este modo una trayectoria política ligada al PSOE, partido al que se afilió con tan solo 17 años. En la actualidad es director de la unidad de análisis y estudios de la consultora de origen sueco KREAB en su división en España. Le citamos en esta sala de interrogatorios para descubrir cuáles son sus gustos y sus fobias en materia seriéfila.

- Se le acusa de serieadicto, ¿se declara, culpable o inocente?

- Las adicciones nunca se reconocen cuando son serias. Así que soy inocente.

- ¿Con qué dibujo animado se ha sentido alguna vez identificado?

- Con los de José Ramón Sánchez en 'El desván de la fantasía' y 'La cometa blanca'. Creo que para muchos de los miembros de mi generación fueron culturalmente determinantes. Y siguen grabados en los rincones de la memoria.

- ¿Recuerda su primer enganche seriéfilo?

- 'Dragones y mazmorras'. Me pilló con 9 o 10 años. En mi colegio en Deusto, estábamos todos enganchados.

- ¿Y de adolescente?

- 'Colegio Mayor', de Rafael Monleón. Se emitió en las cadenas autonómicas y en TVE a mediados de los 90. Me encantaba el ambiente divertido del colegio. No me perdí ningún capítulo. Tengo un recuerdo muy cálido de aquella serie. La verdad es que no se acuerda casi nadie de mi entorno de ella, pero a mí me encantaba.

- ¿En qué serie se ve haciendo un cameo?

- En 'The Wire'. De cualquier cosa. Creo que es el techo más alto que se ha tocado en este formato. Es mi serie preferida.

- Ya que empiezan las vacaciones, escoja un personaje para irse de viaje.

- Con Vanessa Ives, el personaje interpretado por Eva Green en 'Penny Dreadful'. De viaje por ese Londres de la serie, el de la literatura británica del siglo XIX. Entrar con ella en el Ten Bells, en el corazón de Whitechapel... Podría justificar una vida entera.

- ¿Alguna serie le hizo llorar?

- Lloré en el capítulo final de 'A dos metros bajo tierra'. Es un cierre lírico, con el 'Breathe me' de Sia sonando hasta dentro. Imponente y precioso.

- Confiese el último atracón seriéfilo que se ha dado.

- El mismo que el de mucha gente; 'Chernobyl'. Me ha parecido una serie impresionante.

- Aproveche para reivindicar un título no demasiado conocido.

- 'Life in squares', por ejemplo. Una maravillosa miniserie de la BBC sobre el grupo de Bloomsbury, desde los ojos de una de sus referencias más destacadas, Vanessa Bell y desde una de sus localizaciones más simbólicas, Charleston House

La mentira endémica

- Como historiador, ¿qué serie cree que define mejor la sociedad actual?

- Estudié Historia en la Universidad de Deusto, es verdad. Pero no soy historiador. Nunca he ejercido. Aun así, no es difícil ver que la mentira es uno de los de los principales males endémicos de nuestra era. En 'Chernobyl' su tratamiento es excepcional.

- Si tuviese que escoger una producción a la que se parece el PSOE actual, ¿cuál sería?

- Ha tenido momentos distintos. Instantes en los que ha sido una gran obra y otros en los que ha producido capítulos más pequeños o más fallidos. Supongo que como todos los partidos.

- ¿Cuál le regalaría a Inés Arrimadas?

- Me gustó mucho 'Wolf Hall'. Desde el ejemplo de Thomas Cromwell en la corte de Enrique VIII, una narrativa sobre el poder. La serie muestra algo de sobra conocido; la política funciona mejor cuando es serena y reposa.

- Para terminar el repaso político, ¿qué personaje cree que se afiliaría a Vox?

- Desconozco las razones que pueden llevar a alguien a afilarse a estructuras neofascistas, de extrema derecha y nacionalpopulistas pero seguramente Ramsay Bolton, de 'Juego de Tronos', sería un buen candidato.

- ¿Con qué familia de 'Juego de Tronos' iba?

- Con los Stark, claro. Aunque muchos de sus miembros terminan mal son, sin duda, la familia que más valores positivos ejemplifica y transmite.

- ¿Y le gustó el final?

- No me decepcionó, aunque la última temporada aparenta una consistencia menor que la mayoría de las temporadas anteriores. En cualquier caso, el debate sobre el final nunca se da ante series pequeñas. Solo se produce cuando se trata de una gran obra. Esta lo es.

- ¿A qué época viajaría a través de una de las puertas de 'El Ministerio del Tiempo'?

- Al siglo XVI y la consolidación del Renacimiento. Desde mi punto de vista, uno de los momentos más interesantes de la historia de la humanidad.

- ¿A qué familia disfuncional le gustaría pertenecer?

- De nuevo, al de la familia de Vanessa Ives en 'Penny Dreadful'. Me gustó mucho esa serie. La he visto varias veces y estoy con muchas ganas de la tercera temporada. Esta vez, en México.

- ¿Qué pasa en las series que le gustaría que pasase en la vida real?

- Que cuando la serie es buena el guion siempre tiene sentido. No sería mal plan que la vida funcionara igual.

'Chernobyl'. Recreación del accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986.

'Life in squares'. La serie se centra en la tensa relación entre las hermanas Vanessa Bell y Virginia Woolf.

'Penny Dreadful'.Un grupo de personajes trata de combatir una amenaza sobrenatural que habita en el inframundo.