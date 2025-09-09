Kiti Mánver presume de Málaga en 'La Revuelta': su regalo a David Broncano

'La Revuelta' regresó anoche a la parrilla televisiva. Y lo hizo con un marcado sello malagueño. La actriz antequerana Kiti Mánver quiso presumir de ... sus orígenes y llevó al plató molletes de su ciudad, Antequera, para regalárselo a su presentador, David Broncano. «Son los genuinos, los de verdad, hechos en horno de leña», recalcó la intérprete, que saborea uno de sus mejores momentos profesionales con el éxito de la serie 'Dos tumbas' -número uno en Netflitx- de la que es protagonista.

Ganadora del Goya por 'Todo por la pasta' (1991), Mánver llevó al espacio una bolsa cargada de delicatessen a modo de obsequio. Entre ellos, varios tarros de productos caseros elaborados con alimentos de su huerto urbano, como una salsa de tomate o un pesto de su propia albahaca. Faltaba un buen pan para mojar. Y la actriz tiene claro que el mejor maridaje es un buen mollete antequerano. ««Son perfectos para sopar», subrayó ante Broncano mientras los sacaba de un paño de cocina de cuadros en los que los llevaba envueltos.

La intérprete malagueña acudió anoche a 'La Revuelta' junto al actor Álvaro Morte para presentar su nueva serie 'Dos tumbas', rodada en la Axarquía. Un thriller de Agustín Martínez que gira en torno a la desaparición de dos chicas adolescentes y una abuela que «lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza por su nieta». La ficción, estrenada el 29 de agosto, se ha grabado en Frigiliana, Nerja y Torrox y está dirigida por Kike Maíllo, ganador del Goya a la mejor dirección novel en 2012 por 'Eva'.