Kiti Mánver presume de Málaga en 'La Revuelta': su regalo a David Broncano

La intérprete, una de las protagonistas de la exitosa serie 'Dos tumbas', llevó al plató de TVE molletes de Antequera y productos de su propio huerto

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 9 de septiembre 2025, 13:11

'La Revuelta' regresó anoche a la parrilla televisiva. Y lo hizo con un marcado sello malagueño. La actriz antequerana Kiti Mánver quiso presumir de ... sus orígenes y llevó al plató molletes de su ciudad, Antequera, para regalárselo a su presentador, David Broncano. «Son los genuinos, los de verdad, hechos en horno de leña», recalcó la intérprete, que saborea uno de sus mejores momentos profesionales con el éxito de la serie 'Dos tumbas' -número uno en Netflitx- de la que es protagonista.

