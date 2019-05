Jaime Ordóñez, en la nueva serie de terror de Álex de la Iglesia para HBO Jaime Ordóñez dará vida a un farmaceútico en '30 monedas'. / :: FÉLIX PALACIOS El protagonista de 'El bar' y 'Las brujas de Zugarramurdi' repite con el director vasco en '30 monedas', que se rueda este verano FRANCISCO GRIÑÁN Málaga Martes, 7 mayo 2019, 00:50

Sentado en su sofá y delante de la película que había alquilado en el videoclub, se quedó de piedra. Se había llevado 'El día de la bestia' y le costaba creer lo que estaba viendo. Para sus adentros se dijo: «Yo quiero trabajar con ese director». Dieciséis años después, fue precisamente 'ese director', Álex de la Iglesia, el que veía a Jaime Ordóñez recrear a un particular John Travolta en 'Pulp Fiction' y descolgaba el teléfono para localizar al malagueño para darle un papel en 'Las brujas de Zugarramurdi' (2013). Desde entonces, el intérprete de 'Aquí no hay quien viva' se ha convertido en un imprescindible para el cineasta vasco que también ha contado con Ordóñez para el reparto coral de su nueva serie, '30 monedas', que dirigirá este verano para HBO.

Definida como una historia de «terror épico», esta producción con toques bíblicos narra la tragedia de un exorcista, el padre Vergara, que vive apartado en un pequeño pueblo. Pero el pasado de este sacerdote, que fue boxeador y ex convicto, le perseguirá cuando comiencen a ocurrir extraños sucesos paranormales en la localidad que además tienen que ver con una moneda que el párroco guarda celosamente. Más allá de su valor numismático, esta pieza es una de las 30 monedas con las que se pagó la traición del apóstol Judas Iscariote a Jesús, unas reliquias malditas a las que se les atribuye un poder sobrenatural.

«Esta vez Álex no me va a pedir una transformación física, sino que interpreto el papel del farmaceútico del pueblo que me va a permitir moverme en los registros de la comedia en la que siempre me siente cómodo», cuenta Jaime Ordóñez, que añade que «hasta aquí puedo leer» ya que la producción todavía no ha desvelado muchos detalles. El propio De la Iglesia también escribe, junto a su guionista de cabecera, Jorge Guerricaechevarría, la trama de los ocho episodios de '30 monedas', cuyo rodaje comenzará este mes de mayo y se espera que llegue a la pequeña pantalla en 2020.

El director Álex de la Iglesia prepara su nueva serie con tintes de terror y comedia. / :: Oliver Haupt

Muchas de las obsesiones que integran el universo cinematográfico de Álex de la Iglesia, como terror, aventuras, acción, monstruos y religión, forman parte del argumento de la nueva serie de este creador, que hace años ya dirigió una serie rompedora y diferente para La 2 de TVE, 'Plutón B.R.B. Nero', que mezclaba humor y ciencia ficción. Dos elementos que también estarán presentes en '30 monedas', aunque en lugar de la nave espacial con escenario principal, se ambientará en un pequeño y singular pueblo.

Poco se sabe del resto del reparto de esta nueva serie de HBO –han sonado los nombres de Antonio Velázquez y Macarena Gómez–, que supondrá el cuarto trabajo juntos de Jaime Ordóñez y Álex de la Iglesia. Tras el taxista de 'Zugarramurdi', el malagueño encarnó a un fan obsesinado con la figura de Raphael en 'Mi gran noche' –con homenaje incluido al Robert de Niro de 'El cabo del miedo'–, tras el que llegó lo que Ordóñez considera un «regalo» del cineasta vasco: el mendigo de 'El bar'. «Ha sido el papel de mi vida», asegura el este incansable actor que se ha embarcado en otro proyecto tan ambicioso como valiente: la dirección de su ópera prima, la comedia 'El berrido de los silencios'. Aunque esa es otra película.