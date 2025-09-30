La influencer malagueña Masi Rodríguez, expulsada de MasterChef Celebrity 10

Se acabó la experiencia televisiva culinaria de la malagueña Masi Rodríguez en MasterChef Celebrity. La presentadora, locutora, actriz, cantante, influencer -con más de 837.000 seguidores solo en Instagram ... - y ahora también cocinera colgó anoche el delantal blanco de la décima edición del programa, que regresó a principios de septiembre a la parrilla televisiva del prime time.

Durante la noche de este lunes, el jurado eliminó en primer lugar a Jorge Luengo. Sin embargo, al final de la gala, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo Nágera dieron el nombre del segundo eliminado de la noche. La malagueña se convertía entonces en la sexta expulsada de 'MasterChef Celebrity 10' tras la marcha en semanas anteriores de Necko Vidal, Soraya Arnelas, Charo Vega y Valeria Vegas.

La expulsión de la malagueña llegó después de no superar el reto de las conservas. La presentadora y actriz, tras confesar que para ella «MasterChef ha sido una experiencia increíble» y que se marcha «feliz y contenta», aseguró estar satisfecha de su paso por el programa: «Creo que tengo que estar orgullosa de mi trabajo aquí y tengo que confiar más en mí». Desde la galería, los delantales blancos aplaudieron a más no poder las palabras de su compañera. Y con las emociones a flor de piel, Masi se acordó de su abuelo al verle como un absoluto referente en su vida: «Era una persona preciosa, era el ejemplo de que hay gente buena en el mundo de verdad. Entonces, yo quiero ser como él».

Un papel en la serie 'Berlín'

Con una trayectoria artística muy variopinta, la malagueña mantuvo una relación durante siete años con el popular streamer fuengiroleño IlloJuan hasta su ruptura en julio de 2024. Ambos comunicaron la noticia de forma conjunta en un vídeo en YouTube, solicitando respeto a su privacidad.

En estos años, la malagueña ha logrado hitos como conseguir un papel en la serie de Netflix 'Berlín' -el spin-off de la mítica La Casa de Papel-. En esta ficción interpreta a Susi, un personaje secundario. Además, fue la elegida para comentar las posgalas de la edición de OT 2023 en Amazon Prime. También ha hecho sus pinitos en la música, interpretando un tema junto a su compañero en Operación Triunfo, Xuso Jones, titulado 'Besos de amor'. La joven también ha trabajado en el doblaje de anuncios de televisión y ha actuado en la conocida obra de teatro de Madrid 'No me toques el cuento'.