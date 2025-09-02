Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Masi Rodríguez, la influencer malagueña que concursa en 'MasterChef Celebrity 10'

La joven, de 31 años, eligió sardinas para la primera prueba de la noche, en un claro guiño a Málaga y a sus raíces

Almudena Nogués

Almudena Nogués

Málaga

Martes, 2 de septiembre 2025, 11:37

Presentadora, streamer, actriz, cantante, influencer -con más de 837.000 seguidores solo en Instagram-... y ahora también cocinera. Detrás de esta polifacética carta de presentación ... se encuentra la malagueña María Isabel (Masi) Rodríguez. Una de las 16 concursantes que este año se cuelgan el delantal blanco en la décima edición de MasterChef Celebrity, que regresó anoche a la parrilla televisiva del prime time. La joven, de 31 años, peleará en los fogones del concurso de cocina de TVE con famosos de la talla de Mariló Montero, Miguel Torres, Soraya Arnelas, José Manuel Parada, Alejo Sauras, Rosa Benito o Mala Rodriguez.

