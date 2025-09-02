Masi Rodríguez, la influencer malagueña que concursa en 'MasterChef Celebrity 10'

Presentadora, streamer, actriz, cantante, influencer -con más de 837.000 seguidores solo en Instagram-... y ahora también cocinera. Detrás de esta polifacética carta de presentación ... se encuentra la malagueña María Isabel (Masi) Rodríguez. Una de las 16 concursantes que este año se cuelgan el delantal blanco en la décima edición de MasterChef Celebrity, que regresó anoche a la parrilla televisiva del prime time. La joven, de 31 años, peleará en los fogones del concurso de cocina de TVE con famosos de la talla de Mariló Montero, Miguel Torres, Soraya Arnelas, José Manuel Parada, Alejo Sauras, Rosa Benito o Mala Rodriguez.

Puede que su nombre suene a chino a los más desconectados de redes sociales, sin embargo Masi es de sobra conocida entre los millennial. Con una trayectoria artística muy variopinta, la malagueña mantuvo una relación durante siete años con el popular streamer fuengiroleño IlloJuan hasta su ruptura en julio de 2024. Ambos comunicaron la noticia de forma conjunta en un vídeo en YouTube, solicitando respeto a su privacidad.

Ahora, María Isabel Rodríguez vuelve a ponerse en el foco mediático con su incorporación al talent culinario. Todo un reto para la actriz, dado que ella misma ha reconocido no tener «ni papa» de cocina. Y eso que en su currículum figura el haber presentado el formato creado por Ibai Llanos 'Disaster Chef'. Para poder estar al nivel de competición de sus compañeros, la joven ha explicado que ha estado un mes practicando y ha advertido que a ilusión y a optimismo no hay que le gane. Ayer, en la primera prueba de la noche, con la sardina como elemento central de sus platos, Masi no dudó en rendir homenaje a Málaga. Así, además, del clásico espeto, presentó una fritura y una pipirrana. Tres elaboraciones a las que bautizó 'Málaga, te como'.

Y a juicio de las reacciones del jurado no le fue demasiado mal. Antes de probar sus platos y solo viendo el emplatado, Pepe Rodríguez destacó «la finura y la presentación». Ya tras la cata, Jordi Cruz recalcó que la fritura estaba muy bien hecha: «En el plato de pizarra no hay grasa y eso es que está bien». La sonrisa de Masi evidenció que quedó más que satisfecha. Eso sí, reconoció que aún le queda mucho camino que recorrer: «Mi bagaje en cocina es poco, llevo un mes cocinando. Y ahora de repente me gusta cocinar y cocino para mi hermana y para mis amigos. ¿Nivel de cocina? Escaso, pero siempre optimista, con ganas y con mucha ilusión», insistió.

En estos años, la malagueña ha logrado hitos como conseguir un papel en la serie de Netflix 'Berlín' -el spin-off de la mítica La Casa de Papel-. En esta ficción interpreta a Susi, un personaje secundario. Además, fue la elegida para comentar las posgalas de la edición de OT 2023 en Amazon Prime. También ha hecho sus pinitos en la música, interpretando un tema junto a su compañero en Operación Triunfo, Xuso Jones, titulado 'Besos de amor'. La joven también ha trabajado en el doblaje de anuncios de televisión y ha actuado en la conocida obra de teatro de Madrid 'No me toques el cuento'.

Anoche, en el estreno de la décima edición de 'MasterChef Celebrity', los concursantes se desplazaron hasta Salamanca para la prueba de exteriores, con Torito y Mariló Montero como capitanes de los equipos. Al final, tuvo un mejor desempeño la presentadora y así se lo expresaron en las valoraciones: «Eres una líder, de las mejores que he visto en 'MasterChef'. Firme, pero no dictatorial, y creo que has disfrutado sin perder la seriedad y el foco», destacaron los jueces.

¿El primer expulsado? Necko Vidal: violinista profesional graduado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Su popularidad empezó a crecer cuando dio el salto a las redes sociales, a las que ahora se dedica casi por completo con más de 1,4 millones de seguidores en TikTok.