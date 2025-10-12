Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Jimmy Shaw junto a la actriz y compañera de rodaje, Cristina Castaño. Redes

Fallece Jimmy Shaw, actor de 'La que se avecina', a los 59 años

Conocido por interpretar a Matthew en la popular serie, ha muerto a consecuencia del cáncer de páncreas que padecía

A. Cimadevilla

Domingo, 12 de octubre 2025, 12:52

Luto en el mundo de la interpretación. El actor Jimmy Shaw, conocido por su papel de Matthew en 'La que se avecina', ha fallecido a ... los 59 años a consecuencia del cáncer de páncreas que padecía. Hace apenas unas semanas, la actriz y compañera de rodaje, Cristina Castaño pidió a través de sus redes sociales ayuda para que el intérprete estadounidense pudiera someterse a una operación médica de urgencia.

