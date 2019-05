SUR en Serie Un documental descubre los secretos de la última temporada de 'Juego de Tronos' Sophie Turner y Kit Harington, en los ensayos antes del rodaje. / SUR MIGUEL ÁNGEL OESTE Lunes, 20 mayo 2019, 00:19

Este lunes ha finalizado la última temporada de 'Juego de Tronos', la serie creada por creado por David Benioff y D. B. Weiss a partir de los libros de George R. R. Martin, que durante más de ocho años nos ha tenido en vilo. Pues bien, HBO aún se reserva alguna sorpresa. Porque durante un año, la aclamada directora británica Jeanie Finley se integró como un miembro más del equipo del rodaje de 'Juego de Tronos', recogiendo con sus cámaras el proceso de elaboración de la temporada más ambiciosa y complicada de la serie.

Una semana después del final de la serie, 'Juego de Tronos: la última guardia' se adentra en el barro y la sangre para mostrar las lágrimas y triunfos que conlleva el inmenso desafío de dar vida al fantástico mundo de Poniente en grandes estudios, localizaciones reales e insospechados sets de Irlanda del Norte.

Con un acceso sin precedentes a material e imágenes detrás de las cámaras, 'Juego de Tronos: la última guardia' es una crónica íntima y personal desde las trincheras de la producción, siguiendo al equipo y al reparto mientras lidian con climas extremos, plazos de entrega imposibles y un ejército de fans sedientos de spoilers. Mucho más que un 'making of' al uso, ésta es una historia divertida y desgarradora contada con intimidad e ingenio, sobre el placer agridulce que brinda crear un mundo y tener que decirle adiós.

Los trabajos anteriores de Jeanie Finaley incluyen los documentales 'Orion: The Man Who Would Be King', 'The Great Hip Hop Hoax', o 'Sound It Out', entre otros. 'Juego de Tronos: la última guardia' es su octavo largometraje. Se trata de una producción de Glimmer Films para HBO dirigida por Jeanie Finlay con la producción ejectiva de los creadores, David Benioff, D.B. Weiss. Así que el próximo lunes 27 de mayo todavía nos queda por conocer más de esta serie de hielo y fuego.