Los crímenes del camping de Fuengirola

La detective Hikka Mäntymäki lleva un par de meses apartada del servicio. Su marido sufre alzheimer y ella ha decidido cuidarlo. Una difícil situación personal ante la que se cruza su deber como policía. Una amiga acude a ella cuando su familia, de viaje por España, no da señales de vida, por lo que le pide que vaya a buscarlos. La investigadora acepta, aunque no tendrá que indagar mucho nada más pisar Málaga ya que encuentra a los desaparecidos en un camping de Fuengirola. Pero todos muertos. Con esta intriga arranca el primer capítulo de la serie 'Paradise', un 'thriller' hispanonórdico que se rueda en la Costa del Sol y que tiene como protagonistas a Riitta Havakainen y a Fran Perea. Aunque el personaje más determinante de esta historia es el escenario, esa Fuengirola que también es conocida como la 'Pequeña Finlandia'.

«El origen es este escenario en el que viven 15.000 finlandeses y que narra la historia de unas personas que viven fuera de su país pero en una burbujita como si no hubieran salido de él», ha señalado Ran Tellam, director de desarrollo internacional de Mediapro, que ha presentado el rodaje en una rueda de prensa en la que se ha escuchado hablar en inglés, finés y español. Los mismos idiomas de la versión original de este 'thriller' que contrapone la habitual oscuridad y frialdad del 'nordic noir' con la luz y la pasión de unos crímenes que suceden en la Costa del Sol.

Los asesinatos en el camping son precisamente el punto de unión de la policía finlandesa encarnada por Havakainen y el agente español interpretado por Perea que, al igual que su colega, «también arrastra una mochila que lo ha dejado muerto en vida, pero este caso le obliga a ponerse las pilas», cuenta el actor malagueño en un impecable inglés. «Me interesó desde el primer momento el argumento, pero sobre todo los personajes que son muy distintos pero tienen que trabajar juntos en una investigación en la que tiene gran importancia la memoria», explica la directora Marja Pyykkö ('Black Widows') que se defiende en español ya que vivió una temporada en nuestro país.

De la misma forma, la actriz Hikka Mäntymäki relata que conoce bien la Costa del Sol ya que su familia tiene un apartamento en Marbella. La veterana intérprete es el centro de la trama, un aspecto que no ha querido dejar pasar. «Este enfoque es muy innovador porque en el mundo de las series televisivas la mujer mayor nunca es el personaje principal cuando hay una pareja de policías, sino que ella suele ser la joven y él, el veterano», ha explicado Mäntymäki, que en esta serie se enfrenta a un asesino en serie ya que los fallecidos en el camping se cruzan con las muertes de mujeres de avanzada edad en la colonia nórdica en la Costa.

«Esto es el paraíso»

Producida por la cadena finlandesa YLE, MRP Matila Röhr Productions Oy y la española The Mediapro Studio, 'Paradise' rodará escenas hasta el próximo 10 de abril en diferentes localidades de la Costa del Sol, ya que además de Fuengirola ha pasado por Torremolinos y Málaga, donde precisamente hoy se filma escenas de este 'thriller' que se estrenará en el país escandinavo en diciembre de este año. La distribución en España todavía está pendiente, ha explicado Ran Tellam, que ha añadido que el título nació tras la visita a un policía de Fuengirola y a una ciudadana finlandesa de la costa.

«El primero nos contó los delitos que se cometen en esta comunidad y la segunda nos dijo que no pasaba nada y que esto era el paraíso, así que en ese momento supimos que en esa diferencia había una historia que narrar», señala el directivo de Mediapro, que añadió que desde un principio estaba clara la presencia protagonista de Hikka Mäntymäki, pero también la de Fran Perea, ya que es un actor popular en Finlandia desde que se estrenó allí la serie 'Los Serrano'

«Es alucinante que aquella serie llegará a Finlandia e incluso me permitió presentar mi disco allí, pero este proyecto lo recibí como una sorpresa», ha relatado Fran Perea, que se muestra encantado con su papel de policía y con las dos semanas de ensayos que han tenido para preparar el personaje y las escenas. «Esto no es habitual en las series españolas», ha reconocido el malagueño, a lo que la propia directora Marja Pyykkö ha añadido que este trabajo previo fue una petición suya. «Para ser honesta, me daba un poco de miedo rodar por primera vez fuera de mi país por lo que necesitaba esos ensayos para ver las diferencias… aunque no he encontrado tantas», ha señalado la realizada que en un nítido español ha asegurado que el rodaje y el equipo son «acojonantes».