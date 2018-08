Cormoran Strike, el detective melancólico de JK Rowling

Lo que trae la nueva temporada

Estos son algunos de los estrenos más esperados para esta temporada veraniega:

Movistar Plus. El 5 de agosto se estrena 'Agatha Christie: Inocencia trágica', protagonizada por Bill Nighy ('Love Actually', 'Piratas del Caribe: El cofre del hombre muerto'), Matthew Goode ('Match Point', 'Downton Abbey') o Anna Chancellor ('Cuatro bodas y un funeral'), entre otras caras conocidas del cine y la televisión británica. Con la novela 'Inocencia trágica', Agatha Christie rompió con el estilo de sus anteriores obras y se centró, sobre todo, en la psicología de los personajes. En su autobiografía, la autora afirmó que fue uno de los libros que más le satisfizo escribir. Es la tercera adaptación que la directora Sarah Phelps hace de la obra de Christie para BBC, tras 'And Then There Were None' y 'The Witness for the Prosecution' ('Agatha Christie: Testigo de cargo'). Esta última también está disponible para su consumo bajo demanda en Movistar+.

HBO. El 10 de septiembre regresa la segunda temporada de 'The Deuce'. La serie creada por David Simon ('The Wire') y el escritor George Pelecanos, relata la prostitución y los comienzos del cine porno en Nueva York durante los años setenta. A través de una serie de personajes –prostitutas, chulos, policías, mafiosos…- la recreación de los inicios cutres del cine porno, un mundo apasionante y sórdido, hasta que se convirtió en un negocio multimillonario está contado con la precisión de las series de Simon. Protagonizada por James Franco, Maggie Gyllenhaal, Gary Carr o Emily Meade, entre otros, es un acercamiento realista a un mundo con muchos claroscuros.

HBO. El 5 de septiembre llega 'Mayans M.C.', el spin off de 'Hijos de la anarquía', la premiada serie creada por Kurt Sutter, que se convirtió en un éxito de audiencias en la historia de FX durante siete temporadas. Los Mayans tenían un papel recurrente en la serie. 'Mayans M.C.' está ambientada en un tiempo posterior a Jax Teller, en el que Ez Reyes, recién salido de la cárcel, personifica la nueva generación del grupo Mayan M.C. en el territorio fronterizo entre México y California. Ez tendrá que acostumbrarse a su nueva identidad fuera de la ley en una ciudad en la que un día fue el chico elegido.