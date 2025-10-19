Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Aitor Albizua, en una imagen promocional. Rubén Gámez

Aitor Albizua

Periodista y presentador
«Los concursantes tienen un mérito de la leche»

Vermú de domingo ·

El conductor de 'Cifras y letras' celebra el reciente bote del concurso y afirma que su secreto es «ser yo mismo, sin impostar»

Rosa Palo

Rosa Palo

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:28

Comenta

Para no tener claro lo que quería estudiar («iba a hacer Arquitectura, pero a última hora me decanté por irme a Madrid a hacer periodismo ... un poco a la locura»), a Aitor Albizua no le ha ido nada mal en la profesión. Curtido en la cadena SER, tras su paso por ETB el vizcaíno desembarcó en TVE, donde presenta 'Cifras y letras', un programa que triunfa en un horario en el que hay una lucha encarnizada por la audiencia. Albizua es el orgulloso conductor de un concurso al que aporta naturalidad y cercanía, pero también es un profesional versátil capaz de presentar las posgalas del Benidorm Fest, «o directamente las galas, por qué no». Ahí queda eso.

