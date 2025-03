J. Moreno Lunes, 24 de marzo 2025, 00:05 Comenta Compartir

Dice estar rodeada de buenos amigos en el trabajo. La presentadora Patricia Conde (Valladolid, 45 años) vuelve a la televisión acompañada de José Mota, con quien presenta 'José Mota No News', el programa que se emite los viernes en La 1 (21:50 horas) y donde «las malas noticias no tienen cabida, solo el humor». Junto a Conde y Mota están en el programa los cómicos Florentino Fernández y Santiago Segura, quienes todas las semanas reciben a invitados populares y protagonizan divertidas secciones y retos imposibles.

-Volvió a aceptar la propuesta de José Mota.

-Si me llama Mota lo dejo todo. Nos llevamos muy bien y estoy muy contenta porque cuente conmigo. Soy muy afortunada de entrar en ese grupo de amigos en los que él deposita su confianza y nos pregunta, nos cuenta. José Mota lo necesita, necesita que le arropemos en sus decisiones, en sus ideas, y yo, pues estoy muy contenta, insisto

-Dice que es la que pone el sentido común en el programa. ¿Hay mucho caos en un espacio como 'José Mota no News'?

-No dejamos de jugar porque nos hacemos mayores, sino que nos hacemos mayores porque dejamos de jugar. Es algo que a mí me emociona, porque es increíble ver a gente tan joven de mentalidad y están siempre jugando, como Flo, Santiago Segura y Mota. Parece que se tiran los trastos a la cabeza, pero es en raelidad su manera de jugar y de reírse. Pongo el sentido común porque al final tenemos que grabar y la directora y yo los tenemos que separar muchas veces. Además, soy madre y eso también me ayuda mucho.

-¿Es más fácil trabajar con profesionales que son también sus amigos?

-Es mucho más divertido y fácil trabajar con amigos. Pero también es emocionante conocer a gente nueva con la que conectas y, después, se convierten en amigos. Eso forma parte de nuestra profesión. Nosotros ya nos conocemos los tres desde hace muchos años y no deja de ser divertido, porque estás completamente relajada y cómoda.

-¿No habéis tenido ningún choque?

-¡Qué va! Ni en la anterior temporada, cuando estaba sola con José Mota, ni ahora, porque no hay discusiones o guerras de egos que en un momento dado pueden surgir en los rodajes. Te puedo asegurar, y pongo la mano en el fuego, que no hay peleas de ese tipo aquí. Tenemos la sensatez de que hacemos comedia y la comedia tiene que ser generosa. Nos apoyamos y estamos a favor de obra.

-Le seguimos recordando por 'El informal' donde, por cierto, coincidió con Florentino Fernández. ¿Cómo ha sido el reencuentro?

-Yo ya he trabajado mucho con Flo en convenciones o eventos privados. Aunque no lo hayáis visto, nosotros coincidimos mucho fuera de cara al espectador. Hemos coincidido hace nada con el doblaje de la película 'Gru 4', con la que hemos estado en plena promoción.

Conciliación

-En sus últimos años priorizó estar con su hijo, pero ahora vuelve a estar muy presente en la tele y e primer plano.

-He querido dedicarme mucho a mi faceta como madre, porque es verdad que es muy complicada la conciliación, digan lo que digan. Y llegó un momento en el que dije: 'Vamos a ser práctica, Patricia. ¿Qué necesita tu hijo? Pues estar con su madre estos primeros años' y como soy afortunada, creo que es lo que tenía que hacer. Si me hubiera tocado estar trabajando de 8 a 20 horas, no me hubiera quedado tranquila, pero he podido dedicarme estos últimos doce años a estar con mi hijo. Acompañarlo, recogerlo del cole, llevarlo a fútbol, a los cumpleaños y estar con las otras mamás. Estoy feliz porque siento que estoy en el camino correcto y que lo estoy haciendo bien. Ahí lo he hecho bien. Yo siempre dije: 'ahora estoy de relax, pero cuando tenga 12 o 13 años ya haré muchas más cosas, como volver al teatro'.

-¿Qué piensa su hijo cuando ve a su madre hacer el 'ganso' en televisión?

-Lo he traído a plató en varias ocasiones y le gusta mucho. Le he intentado llevar a todo lo que he podido, como al doblaje de 'Gru'. Le gusta verme trabajar en programas, series o películas.