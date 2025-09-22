Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presentador de televisión, Iñaki López. R. C.

Iñaki López

Presentador
«Soy un coleccionista de atrapapolvos espectacular, compro muchas chorradas»

El periodista da el salto al entretenimiento con 'Tesoro o cacharro', el concurso de La Sexta donde un objeto puede esconder sorpresas

J. Moreno

Lunes, 22 de septiembre 2025, 00:01

En cada entrega, una pareja de concursantes se enfrentará a una selección de doce objetos misteriosos, cuyo valor puede oscilar entre un euro y 50. ... 000. Deben descubrir cuál de ellos es el auténtico tesoro. Así es la mecánica del concurso 'Tesoro o cacharro', que emite La Sexta en el 'prime time' del martes (22:45 horas), con Iñaki López de presentador. El periodista vasco, de 52 años, da el salto al entretenimiento con este nuevo formato, que compagina con la actualidad diaria en 'Más vale tarde'.

