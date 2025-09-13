Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Este sábado se estrena la segunda temporada del concurso 'Bailando con las estrellas'. MEDIASET

Bárbara Rey, Anabel Pantoja y Pepe Navarro saltan a la pista de baile en Telecinco

La cadena estrena la nueva edición de 'Bailando con las estrellas' en la que Pelayo Díaz e Inmaculada Casal se estrenan como jurado

J. Moreno

Sábado, 13 de septiembre 2025, 00:03

Trece 'celebrities' saltarán desde este sábado en Telecinco (22:00 horas) a la pista de baile. La cadena de Mediaset estrena la segunda temporada de ' ... Bailando con las estrellas' en la que los famosos deberán demostrar sus movimientos de caderas. Con Jesús Vázquez y Valeria Mazza como maestros de ceremonias, el programa encara su edición con un plantel de concursantes nada desdeñable, con varios regresos mediáticos y esperados para los seguidores de la prensa rosa. Eso sí, tendrán que preparar sus coreografías junto a sus parejas de baile, a la vez que serán valorados por el exigente jurado del concurso, al que se incorporan el diseñador de moda Pelayo Díaz y la periodista andaluza Inmaculada Casal, la pareja de la cantante María del Monte.

