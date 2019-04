'After Life'. Y la vida continúa El actor Ricky Gervais protagoniza 'After Life'. / SUR Sur en serie Ricky Gervais, uno de los cómicos más influyentes de la actualidad, crea una seudocomedia sobre el duelo MIGUEL ÁNGEL OESTE Lunes, 8 abril 2019, 00:35

Ricky Gervais creó junto a Stephen Merchant 'The Office', una comedia británica (posiblemente es más conocida por el remake americano), áspera, que mezclaba la sitcom y el registro documental de un modo dinámico, y que se ha usado hasta la saciedad, pero que sobre todo radiografiaba las miserias humanas con desparpajo, hablando de situaciones que afectaban a cualquier trabajador sin una pizca de conservadurismo. A 'The Office' le siguieron series como 'Extras' o 'Derek', entre otras. Y es que a Ricky Gervais hay que seguirle la pista, no solo porque es un creador del que han bebido muchos cómicos actuales, también porque sus propuestas disparan, o suelen hacerlo, contra la línea de flotación de esta sociedad bienpensante e hipócrita en el que el dolor o el fantasma tecnológico ocultan eso que en algún momento se llamó humanidad. De ahí que el estreno de 'After Life' en Netflix sea sí o sí un pequeño terremoto serial sobre el que hay que pasar.

La nueva serie escrita, dirigida y protagonizada por Ricky Gervais es un viaje sobre la ausencia, el duelo, y, a la vez, como suele ser norma en sus propuestas, una crítica a la sociedad actual, a los modelos y ritmos de vida de hoy mismo, que esconde profundas y evidentes enseñanzas en su aparente simpleza. La comedia de hoy –esa comedia que dialoga con nosotros, no esa otra comedia de fórmula enlatada– habla de la tristeza, hace aflorar el dolor humano, es amarga y retrata mejor que muchos dramas, la soledad, la incomprensión, la angustia vital que solo se adormece en el trasiego diario. Hay numerosos ejemplos seriales -'Mira lo que has hecho' o 'El método Kominsky'– y 'After Life', claro, es uno de ellos.

'After Life' sigue la triste rutina de Tony (Ricky Gervais), un periodista de un periódico local gratuito que acaba de perder a su esposa de cáncer y no le encuentra sentido a la vida. Se ha intentado suicidar sin éxito y vive amargado, enfadado con el mundo con razones o no, mientras suelta lo que piensa sea o no maleducado con los que le rodean porque apenas le importan los demás. La teleserie comienza con una guía de la esposa para vivir sin ella, que son vídeos grabados en el hospital dirigidos a Tony. Uno puede pensar en 'Mi vida sin mí' o en 'El año del pensamiento mágico' de Joan Didion, aunque por tono e intenciones lo de Gervais es otra cosa distinta

La sencillez estructural de la serie llega a ser orgánica con la mínima acción del personaje. Así, cada episodio comienza con Tony viendo en el ordenador un fragmento de vídeo que su mujer le grabó antes de morir, se levanta, da de comer a la perra y la pasea, se dirige al cementerio, donde conoce a una viuda mayor que también echa de menos a su marido, después se acerca a la residencia donde vive su padre senil, en la que a veces habla con la cuidadora, a continuación va al psicólogo para terminar en la redacción del diario local, donde sus compañeros sirven para contrastar la amargura y la soledad por la que pasa. Al igual que los personajes que retrata para el periódico. Personajes bizarros que ponen una nota entre patética y tierna a un mundo que se responde con la pregunta que Tony le lanza al fotógrafo que le acompaña para ilustrar sus reportajes «¿Quién empezó esta estupidez?» Un joven obeso, sin trabajo, que vive con la madre y que quiere ser famoso y conocido porque se mete dos flautas por la nariz y las hace sonar. Una mujer que hace postres con leche materna.

Un tipo que recibe cinco tarjetas de cumpleaños repetidas, otro con el síndrome de Diógenes después de que su mujer lo abandonara, o uno que llama al periódico porque encuentra una humedad en su pared y afirma que se parece a Kenneth Branagh, cuando a la mujer le acaban de asaltar unos ladrones en una moto y le han dado un martillazo, pero la policía no los ha perseguido porque si se caen luego los denuncian.

Al igual que la elección de la profesión de Tony, como el modelo de vida que lleva, le sirven a Gervais para exponer el patetismo y los sinsentidos de este mundo. Las dobles lecturas pueden ser elusivas o alusivas, pero muestran una certera disección de los dos ámbitos donde se desarrolla la vida: el real y el virtual. La escena del episodio uno en la que Tony le pregunta al psicólogo «¿Me escuchas?», y éste le responde «Perdona, discuto con un cretino por Twitter que me ha bloqueado porque no puede conmigo. Penoso»; «Sí, penoso», le suelta Tony. 'After Life' está salpicada de estas líneas de diálogo, pero donde se hace fuerte es en la exposición de un ritmo opuesto al vértigo banal de hoy.

Quizá falten en ocasiones matices. Otras pequen de evidencia. Sin embargo, funciona como comedia que te encoge el estómago y te saca la risa, pues el componente emocional y los cambios que experimenta el protagonista (sobre todo a partir del quinto episodio), sirven para abrir una esperanza tan mínima como única: la de cada uno.

