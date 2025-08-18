Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Lalachus junto a un panel promocional del programa que copresenta, 'El Grand Prix'. R. C.

Lalachus

Actriz y presentadora
«No voy abanderada de nada, simplemente me dedico a mi trabajo»

La cómica es una de las novedades del 'Grand Prix', el mítico concurso veraniego de La 1. «Era mi sueño desde pequeña», confiesa

J. Moreno

Lunes, 18 de agosto 2025, 00:05

Al 'Grand Prix' llegó el año pasado como madrina y se convirtió en una de las presentadoras del mítico concurso veraniego. La actriz y cómica ... Lalachus (Fuenlabrada, 35 años) se pone al frente de este programa de La 1 junto a Ramón García y Ángela Fernández, que en la entrega de este lunes (21:45 horas) enfrenta a los pueblos de San Sebastián de la Gomera (Tenerife) y Herencia (Ciudad Real) para disputar el pase a la gran final.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un vuelco en la cuneta en la A-45 de Málaga provoca retenciones y un evacuado al hospital
  2. 2 Hasta 80 euros para ir a la Feria de Málaga y 130 para volver en VTC
  3. 3 Indignación ante el caos surgido por el concierto de Manuel Carrasco en Marbella
  4. 4 Dos detenidos por saquear el cobre de las obras del Materno de Málaga
  5. 5 Si durante tu jornada laboral no te dan trabajo puedes denunciarlo: lo que dice el Estatuto de los Trabajadores
  6. 6 Una roca entra en la atmósfera a 239.000 km/h y genera una gran bola de fuego que sobrevuela Málaga
  7. 7

    La boda de Edgar Neville y Ángeles Rubio-Argüelles
  8. 8

    Loren Mairena: «Pensé que al no ser de una gran ciudad no tendría oportunidades»
  9. 9

    Alberto Díaz, ¿adiós al Eurobasket?
  10. 10 Aviso naranja: Aemet advierte de más calor hoy en el interior de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «No voy abanderada de nada, simplemente me dedico a mi trabajo»

«No voy abanderada de nada, simplemente me dedico a mi trabajo»