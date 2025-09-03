Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

'Un tranvía llamado Deseo' inaugura la temporada del Teatro del Soho CaixaBank

Nathalie Poza y Pablo Derqui protagonizan del 18 al 20 de septiembre esta obra de Tennessee Williams

SUR

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:43

El Teatro del Soho CaixaBank inaugura nueva temporada con 'Un tranvía llamado Deseo'. La obra, escrita por Tennessee Williams y galardonada con el Premio Pulitzer, ... podrá verse en Málaga del 18 al 20 de septiembre.

