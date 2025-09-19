Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, durante la visita a Nore-Dame. Efe

Las torres de Notre Dame pueden visitarse de nuevo

El presidente francés reinaugura los campanarios de la catedral de París, el día antes de su reapertura al público después de más de seis años cerrados

Enric Bonet

París

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:32

Era la última parte de Notre Dame que seguía sin poder visitarse desde el gigantesco incendio del 15 de abril de 2019. Las torres de ... la monumental catedral de París abren de nuevo al público a partir de este sábado. Su reapertura representa una nueva etapa en la restauración del templo gótico, que abrió las puertas al público el pasado 7 de diciembre. El presidente francés, Emmanuel Macron, las ha visitado este viernes en un acto previo a su inauguración el fin de semana, coincidiendo con las Jornadas Europeas del Patrimonio.

