The Blaze, terapia sonora para el Marenostrum Los franceses Guillaume y Jonathan Alric, uno de los dúos más conocidos de la música electrónica, llegan este sábado a Fuengirola de la mano de Metrica

Los primos Guillaume y Jonathan Alric, más conocidos como integrantes del dúo The Blaze.

Matías Stuber Martes, 3 de junio 2025, 20:18 Comenta Compartir

En un principio, con Daft Punk y Justice, Francia ya tenía dos dúos poderosos que eran conocidos más allá de las fronteras patrias. Pero no ... parece que era suficiente porque, desde 2017, The Blaze está dejando su sello en el mundo de la música electrónica de una manera notable. Formado por los primos Guillaume y Jonathan Alric, ni buscan el house clásico francés de Daft Punk ni el sonido contundente y dramático de Justice. Caminan por un sendero único, en el que combinan una propuesta musical con componentes audiovisuales refinados. El resultado es una terapia sonora muy reconocible, que llena auditorios por todo el mundo. Este sábado, The Blaze estarán en Fuengirola, en el Marenostrum.

En un evento organizado por el sello Metrica, los amantes de la música electrónica están de enhorabuena. Es la segunda vez que actúan en la provincia de Málaga, después de hacerlo en el extinto CalaMijas, en 2023. Será una oportunidad para degustar el buen hacer de esta pareja francesa. Sonido melódico como un guante de seda, pulsátil, acompañado de vídeos hipnóticos que creados por ellos mismos. El todo compone una obra audiovisual que envuelve al espectador y lo mete en una burbuja. Miguel Payda, creador de Metrica, atiende a SUR y considera «una suerte» poder contar con The Blaze este sábado. «No solo engloba a un público que ama solo la electrónica sino que atiende también a otros palos, como pueden ser el rock o el indie. The Blaze se adecúa a varios estilos», explica. «Creo que vamos a tener gente que es habitual en festivales tipo BBK o Primavera Sound», concluye. Ampliar La intensidad que The Blaze le pone a sus actuaciones se confirmó también con los estragos que dejó el tour mundial que siguió a la publicación de 'Dance Hall'. El desgaste físico y mental llevó al dúo apartarse durante un tiempo de los escenarios. Guillaume Alric se concentró en su carrera en solitario y lanzó 'Petrichor', álbum inspirado en sus raíces rurales en la Borgoña. El retorno del dúo fue a lo grande, con la publicación de 'The Eyes', uno de sus singles más escuchados. Un sonido identificable, pero a la vez novedoso y fresco. Como es habitual, se intercalan las voces de Guillaume y Alric. Un cante que transmite cierta melancolía, hasta que llega al rescate el 'drop' que recoge para el baile. Este sábado, se podrá comprobar 'in situ' en el Marenostrum, en una de las citas fuertes de este verano electrónico en la provincia de Málaga.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión