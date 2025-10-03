La Térmica abre la temporada con cuatro miradas artísticas y un mural de 119 viñetas de Omar Janaan

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, despide 2025 con un programa expositivo que reúne cuatro voces artísticas de alcance ... internacional y diverso origen. Diana Fonseca, Carla Hayes, Timsam Harding y Omar Janaan articulan, a través de lenguajes como el humor gráfico, la instalación, el textil o la experimentación sonora, un itinerario plural que, en palabras del vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, «nos invita a reflexionar sobre cuestiones tan universales como la sociedad, la memoria, el cuerpo, la identidad o la percepción sensorial».

La primera cita llega hoy con el RED Friday: la inauguración en la sala 008 de Amor, humor y desamor, la propuesta mural de Omar Janaan. El artista marbellí convierte el espacio en un despliegue visual de 119 viñetas, realizadas en acrílico sobre pared, que reconfiguran la fisonomía del vestíbulo. «Lo interesante de que estén en este espacio, el recibidor, es que no es solo una sala de exposiciones, sino un lugar vivo y abierto, donde la gente viene a tomar un café, estudiar o charlar. Me gusta pensar que el humor también habita ahí, en la parte más baja y abierta, donde la gente transita y piensa», explica el autor.

Ampliar Omar Janaan presenta Amor, humor y desamor en La Térmica. La Térmica

El título de la muestra toma prestado el de un poemario de Gloria Fuertes publicado en 1980. Janaan recuerda que la poeta «defendía que en el amor, en el humor y en el desamor están recogidas todas las preocupaciones del ser humano. Me parece muy interesante que ella lo resumiera en estas tres palabras y, de alguna manera, he querido hacer lo mismo con esta exposición».

El artista ha dedicado siete días de trabajo a este mural efímero, con jornadas de ocho horas. El resultado: un centenar largo de viñetas que, según él mismo, reproducen «cómo es estar en la cabeza de un humorista, alguien que no para de observar la realidad que le rodea y que reflexiona todo e intenta hacer gracia sobre ello».

Ampliar Diana Fonseca presenta Entelequia en La Térmica. La Térmica

Tras esta apertura, la cubana Diana Fonseca presentará el 16 de octubre 'Entelequia', un collage emocional que aborda «la nostalgia, las nuevas necesidades, la culpa de haber dejado atrás a familia y amigos, y la manera de mirar la vida desde un nuevo lugar y contexto», relata la artista. Su obra, que podrá visitarse hasta el 15 de febrero, combina instalaciones, esculturas, pintura y vídeocreación.

Ampliar La malagueña Carla Hayes presenta Este mar llamado mi espalda. La Térmica

A partir del 24 de octubre, La Térmica acogerá 'Este mar llamado mi espalda', de la malagueña Carla Hayes, una reflexión sobre la representación de los cuerpos racializados en la tradición artística occidental y la diáspora africana. Hayes subraya que el tejido, y en particular la rafia, es el núcleo de su propuesta: «Es la fibra que da sentido a mi trabajo porque tiene una vinculación fuerte con la cultura africana en general».

Paisaje en movimiento

Ya en diciembre, los espacios comunes del centro recibirán la obra de Timsam Harding, artista seleccionado en los Encuentros de Arte de Genalguacil. Su propuesta explora la autovía como paisaje en movimiento, capturando las vibraciones y los sonidos urbanos. El proyecto del artista se centra en cómo «convivimos con variedad de ruidos, incluso siendo necesitados para dormir».

Ampliar Los artistas de las exposiciones junto al vicepresidente de Cultura y el director de La Térmica. La Térmica

El vicepresidente de Cultura destacó la relevancia de este programa conjunto, que permitirá al público malagueño acercarse a «lenguajes muy distintos, pero unidos por la capacidad de emocionarnos y hacernos reflexionar».

Las cuatro exposiciones estarán abiertas al público de octubre a marzo de 2026, con la muestra de Omar Janaan como carta de presentación. Un mural que invita a detenerse, recorrerlo viñeta a viñeta y, en palabras del propio autor, «volver a dibujar como si fuéramos niños, con ese descaro de pintar en las paredes y la capacidad de jugar con el espacio para provocar un impacto en quien lo visita».