Diana Fonseca, Timsam Harding, Carla Hayes y Omar Janaan. La Térmica

La Térmica abre la temporada con cuatro miradas artísticas y un mural de 119 viñetas de Omar Janaan

El centro cultural de la Diputación presenta las propuestas de Diana Fonseca, Carla Hayes y Timsam Harding

Carmen Barainca

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:12

La Térmica, el centro de cultura contemporánea de la Diputación de Málaga, despide 2025 con un programa expositivo que reúne cuatro voces artísticas de alcance ... internacional y diverso origen. Diana Fonseca, Carla Hayes, Timsam Harding y Omar Janaan articulan, a través de lenguajes como el humor gráfico, la instalación, el textil o la experimentación sonora, un itinerario plural que, en palabras del vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, «nos invita a reflexionar sobre cuestiones tan universales como la sociedad, la memoria, el cuerpo, la identidad o la percepción sensorial».

