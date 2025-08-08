Un tentadero con acento malagueño y lleno de ilusiones

Hace tres años que el ganadero antequerano Manuel Blázquez puso en marcha una generosa iniciativa con la celebración de un tentadero en La Saucedilla, finca ... enclavada en la zona de Las Pedrizas, para los toreros malagueños anunciados en la feria taurina de Málaga. En esta edición, la cita tuvo lugar en la tarde del pasado miércoles con la presencia del matador de toros Fortes, el novillero rondeño que tomará la alternativa en La Malagueta Pablo Páez, y los alumnos de las escuelas taurinas Manolo Martínez, Jaime Padilla, Antonio Arias (Málaga), Cayetano Rojas (Ronda) y José 'El Duende' (Antequera). Junto a ellos participaron los picadores de la tierra Francisco y Adrián Navarrete y el subalterno Cándido Ruiz, mientras que excusó su presencia el novillero con caballos Ignacio Candelas, quien este jueves toreó en Madrid.

En una tarde marcada por el calor y bajo la atenta mirada de un grupo de aficionados, entre ellos el director de Asuntos Taurinos de la Diputación Provincial, Borja Ortiz, a la plaza de tientas saltaron cuatro vacas de la ganadería de Manuel Blázquez –de encaste Núñez del Cuvillo–, dos de ellas de alta nota: las lidiadas en primer lugar y, especialmente, la tercera, que sobresalió por su nobleza, casta y temple en la embestida. Ambas correspondieron a Fortes, que estuvo a una gran altura dejando, una vez más, constancia del gran momento profesional por el que atraviesa. Las otras dos fueron para Páez y en todas ellas fueron interviniendo, por orden de antigüedad, los cincos alumnos de las escuelas taurinas.

Los siete diestros intervinientes en esta sesión de preparación en el campo lo hicieron cargados de ilusión ante la inminente cita en una plaza de primera como La Malagueta y la repercusión que tiene lo que se haga en este ruedo.

Ampliar Una de las vacas arrancándose al caballo. Ñito Salas

Una de las bases de la feria es Fortes quien, junto a Morante, hará dos paseíllos. En una temporada en la que está contando con las oportunidades que no tuvo años anteriores y donde está brillando a un gran nivel, el malagueño afronta el doble compromiso en la plaza de su ciudad con «mucha ilusión y responsabilidad» consciente de que sus triunfos han generado «expectación». «Málaga siempre ha sido importantísima en mi carrera y afronto esta cita con mucha responsabilidad de dar mi mejor versión», declaró a SUR.

Fortes añadió que es un incentivo el hecho de que una de las corridas que más tirón está teniendo a día de hoy en las taquillas –y que apunta a que colgará el 'No hay billetes'– es la del lunes 18 de agosto, donde comparte cartel con Morante y Pablo Aguado ante las reses de Torrealta. «Me motiva mucho que las tardes donde toree haya esa expectación», apostilló.

Ampliar Fortes, al natural, ante la buena tercera vaca. Ñito Salas

Dos días antes de que Fortes haga su primer paseíllo en La Malagueta, el coso del Paseo de Reding será testigo de la alternativa de Pablo Páez, quien recibirá el doctorado de manos de Pepe Moral como padrino y José Fernando Molina de testigo antes reses de Murteira Grave. «La alternativa es un acicate para levantarme feliz todos los días. Es una cita que afronto con mucha responsabilidad y también con mucha ilusión y felicidad», afirmó el novillero rondeño antes de comenzar el tentadero.

«Cumplir un sueño»

Sobre el cartel, manifestó: «Es el que hay y no voy a poner ninguna pega porque al final es cumplir el sueño de mi vida, que es convertirme en matador de toros. Es un día precioso que lo voy a disfrutar al cien por cien». Aunque admitió que no ha toreado «todo lo seguido» que le hubiera gustado en estos años de novilleros llega a la cita con «mucha madurez y poso personal y profesional». «Es una tarde importante porque va a determinar que puedan salir más contratos», concluyó.

Ilusión y responsabilidad fueron las palabras que repitieron los cinco alumnos malagueños anunciados en las semifinales del Certamen de Escuelas Taurinas La Malagueta a la hora de definir sus sensaciones antes de hacer el paseíllo en la plaza de Málaga.

Ampliar Derechazo de Páez durante el tentadero.

«Es un sueño verme anunciado en la plaza de mi ciudad. Lo afronto con mucha ilusión», dijo Antonio Arias, quien debutará en La Malagueta. También lo hará El Duende, para quien esta novillada es una «una oportunidad donde voy a sacar lo mejor de mí».

Ampliar Los cinco alumnos de las escuelas, camino de su burladero. Ñito Salas

«Es una plaza con la que he soñado desde chico y poder debutar en ella es algo muy bonito», destacó el rondeño Cayetano Rojas, mientras que para el jerezano Jaime Padilla –sobrino de Juan José Padilla– la cita en Málaga es «el reto más importante de mi carrera hasta el momento». Quien ya conoce lo que es hacer el paseíllo en La Malagueta es Manolo Martínez, quien espera «dar lo mejor de mí» ante su público y en una plaza «tan importante».