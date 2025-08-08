Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Los toreros participantes, el ganadero Manuel Blázquez y Borja Ortiz, antes del inicio del tentadero. Ñito Salas

Un tentadero con acento malagueño y lleno de ilusiones

Toros. ·

Los toreros de la provincia acartelados en la feria taurina de Málaga comparten la lidia de cuatro vacas en la ganadería del antequerano Manuel Blázquez

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Antequera

Viernes, 8 de agosto 2025, 00:13

Hace tres años que el ganadero antequerano Manuel Blázquez puso en marcha una generosa iniciativa con la celebración de un tentadero en La Saucedilla, finca ... enclavada en la zona de Las Pedrizas, para los toreros malagueños anunciados en la feria taurina de Málaga. En esta edición, la cita tuvo lugar en la tarde del pasado miércoles con la presencia del matador de toros Fortes, el novillero rondeño que tomará la alternativa en La Malagueta Pablo Páez, y los alumnos de las escuelas taurinas Manolo Martínez, Jaime Padilla, Antonio Arias (Málaga), Cayetano Rojas (Ronda) y José 'El Duende' (Antequera). Junto a ellos participaron los picadores de la tierra Francisco y Adrián Navarrete y el subalterno Cándido Ruiz, mientras que excusó su presencia el novillero con caballos Ignacio Candelas, quien este jueves toreó en Madrid.

