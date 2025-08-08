Primer asalto del mano a mano entre Fortes y Emilio de Justo

La feria taurina de Málaga concluirá el 21 de agosto con un mano a mano entre los triunfadores de las dos últimas temporadas en La ... Malagueta: Saúl Jiménez Fortes y Emilio de Justo. Dos semanas antes de verse las caras en el ruedo, el diestro malagueño y el extremeño protagonizaron este jueves el primer asalto de su duelo. Fue en el centro cultural La Malagueta, a escasos metros del albero; en lugar de traje de luces vistieron de 'sport'; y cambiaron el capote y la muleta por la palabra. Y es que durante algo más de una hora y moderados por el comunicador Juan Ramón Romero, ambos reflexionaron sobre un cartel muy del gusto del aficionado y donde se medirán a reses de la ganadería de El Freixo.

Un cartel que en palabras de Emilio de Justo tiene «mucho sentido». «Me ilusionó mucho la idea cuando me la plantearon. Somos dos toreros que vamos a darlo todo y puede ser un mano a mano de mucha intensidad», afirmó el diestro extremeño, quien llegó a Málaga tras una larga sesión de fisioterapia y después de probarse en el campo dentro de su recuperación cara a reaparecer en los próximos días tras el percance sufrido recientemente en Santander.

Una cita –en su caso será la segunda en la feria ya que actuará el día 18 junto a Morante y Pablo Aguado– que Fortes afronta con «compromiso y entrega» ya que sostuvo que será una tarde de «competitividad y para buscar la excelencia». «El cartel tiene el sentido de que estamos los dos grandes triunfadores de los últimos dos años en Málaga», añadió el malagueño.

Junto al hecho de haber triunfado rotundamente los dos últimos años en Málaga, al torero malagueño y al extremeño les une una trayectoria casi paralela en el sentido de que el hueco del que hoy gozan en la tauromaquia se lo han ganado a base de constancia, lucha, sacrificio, jugándose la vida y pasando por esa travesía del desierto donde los contratos no llegaban. Por ello, ambos se profesaron públicamente una admiración mutua.

Admiración mutua

«Me gusta el aplomo, el concepto y la forma de torear con los vuelos que tiene Saúl. Me gusta ver torear bien y fijarme en los toreros que me gustan. Me considero un admirador de Saúl», reconoció De Justo. «Emilio es un toreo que ha sido un referente para mí estos años porque a pico y pala ha sabido ganarse su puesto en las ferias. Es un torero muy completo: domina el capote, es poderoso con la muleta y mata muy bien», admitió Fortes.

Este reconocimiento de las virtudes del otro –que rompe con el estereotipo de que los toreros no se pueden alegrar de los triunfos del compañero– fue visto por ambos como un elementos que les «motiva» cara al mano a mano para «mejorar» e intentar dar el mejor nivel «sacando cada uno su personalidad».

Ampliar Los toreros y en el centro Juan Ramón Romero, durante el acto. migue fernández

Dentro de esas consideraciones sobre la cita del día 21, ambos se refirieron a la afición y la plaza de Málaga. Emilio de Justo, que en sus dos actuaciones en La Malagueta ha abierto la puerta grande, dijo que es un coso donde se siente «querido y respetado» y destacó como principal característica del público malagueño que «saben esperar al torero y eso es una motivación; es un afición entendida y con paladar». Fortes, por su parte, incidió en la importancia que Málaga ha tenido en su carrera y parafraseando al pregonero de la feria taurina de este año, José María Morente, recordó que es una afición que «no tiene prejuicios» y que, en su caso, su motivación en La Malagueta «es mayor».

Fortes y Emilio de Justo abordaron también la evolución que la fiesta ha experimentado en los últimos años y el momento actual, donde ha vuelto el interés de la juventud por acudir a los toros. Cara al mano a mano, confiaron en que la corrida embista y los dos puedan disfrutar para que quede «una tarde para la historia».