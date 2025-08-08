Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

De Justo y Fortes, este jueves, ante la puerta de cuadrillas de La Malagueta. migue fernández

Primer asalto del mano a mano entre Fortes y Emilio de Justo

Toros. ·

El torero malagueño y el extremeño comparten reflexiones en una charla sobre el festejo que protagonizarán en el cierre de la Feria de Málaga

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:40

La feria taurina de Málaga concluirá el 21 de agosto con un mano a mano entre los triunfadores de las dos últimas temporadas en La ... Malagueta: Saúl Jiménez Fortes y Emilio de Justo. Dos semanas antes de verse las caras en el ruedo, el diestro malagueño y el extremeño protagonizaron este jueves el primer asalto de su duelo. Fue en el centro cultural La Malagueta, a escasos metros del albero; en lugar de traje de luces vistieron de 'sport'; y cambiaron el capote y la muleta por la palabra. Y es que durante algo más de una hora y moderados por el comunicador Juan Ramón Romero, ambos reflexionaron sobre un cartel muy del gusto del aficionado y donde se medirán a reses de la ganadería de El Freixo.

