Ya hay sustitutos para las dos vacantes en la feria taurina de Málaga

Urdiales hará el paseíllo en lugar de Morante en Málaga y Escribano por Cayetano

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Sábado, 16 de agosto 2025, 20:32

Ya hay sustitutos para las dos vacantes de la feria taurina de Málaga. Diego Urdiales hará el paseíllo en La Malagueta el lunes 18 de ... agosto en sustitución de Morante y al día siguiente, martes, será Escribano quien actúe en lugar de Cayetano, según ha anunciado la empresa Lances de Futuro.

