Ya hay sustitutos para las dos vacantes en la feria taurina de Málaga
Urdiales hará el paseíllo en lugar de Morante en Málaga y Escribano por Cayetano
Sábado, 16 de agosto 2025, 20:32
Ya hay sustitutos para las dos vacantes de la feria taurina de Málaga. Diego Urdiales hará el paseíllo en La Malagueta el lunes 18 de ... agosto en sustitución de Morante y al día siguiente, martes, será Escribano quien actúe en lugar de Cayetano, según ha anunciado la empresa Lances de Futuro.
Urdiales, que regresa a Málaga tras unos años de ausencia, sustituirá al sevillano en la primera de sus dos tardes y compartirá terna con Fortes y Pablo Aguado,que lidiarán un encierro de Torrealta.
Por su parte, Manuel Escribano abrirá cartel la tarde del martes, 19 de agosto, con Roca Rey y David de Miranda y la corrida de Victoriano del Río.
