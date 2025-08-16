Ya hay sustitutos para las dos vacantes en la feria taurina de Málaga

Ya hay sustitutos para las dos vacantes de la feria taurina de Málaga. Diego Urdiales hará el paseíllo en La Malagueta el lunes 18 de ... agosto en sustitución de Morante y al día siguiente, martes, será Escribano quien actúe en lugar de Cayetano, según ha anunciado la empresa Lances de Futuro.

Urdiales, que regresa a Málaga tras unos años de ausencia, sustituirá al sevillano en la primera de sus dos tardes y compartirá terna con Fortes y Pablo Aguado,que lidiarán un encierro de Torrealta.

Por su parte, Manuel Escribano abrirá cartel la tarde del martes, 19 de agosto, con Roca Rey y David de Miranda y la corrida de Victoriano del Río.