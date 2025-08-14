Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cayetano, el pasado año, en la Corrida Picassiana en La Malagueta. pacurrón

Cayetano no estará en la feria taurina de Málaga

Toros. ·

El diestro, que se recupera de una lesión sufrida en un tentadero, comunica que tras probarse en el campo no está «físicamente preparado» para afrontar su compromiso en La Malagueta, donde estaba anunciado el día 19 junto a Roca Rey y David de Miranda

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Málaga

Jueves, 14 de agosto 2025, 18:20

Primera baja confirmada en los carteles de la feria taurina de Málaga. Cayetano no podrá despedirse de la afición de La Malagueta en la temporada ... de su adiós a los ruedos ya que no estará en el festejo del martes 19 de agosto, donde estaba anunciado junto a Roca Rey y David de Miranda ante reses de Victoriano del Río y Toros de Cortés.

