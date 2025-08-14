Cayetano no estará en la feria taurina de Málaga

Primera baja confirmada en los carteles de la feria taurina de Málaga. Cayetano no podrá despedirse de la afición de La Malagueta en la temporada ... de su adiós a los ruedos ya que no estará en el festejo del martes 19 de agosto, donde estaba anunciado junto a Roca Rey y David de Miranda ante reses de Victoriano del Río y Toros de Cortés.

La decisión la ha comunicado este jueves el diestro a través de un comunicado en las redes sociales donde ha manifestado que después de probarse en el campo «siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga».

«Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo», ha añadido.

Cayetano se encuentra recuperándose de la lesión que sufrió el pasado 23 de julio durante un tentadero donde, según el parte médico, sufrió «fractura de falange proximal del segundo dedo del pie izquierdo, un hematoma en el glúteo izquierdo y una contusión en el pectoral derecho».

Por el momento, no hay noticias sobre posibles sustitutos, ya que junto a la posibilidad de contratar algún torero de los que no está anunciado en los carteles, la empresa aguarde algún posible triunfo en los primeros festejos del ciclo para ofrecerle el puesto dejado por Cayetano.

Sí estarán en el abono los matadores de toros David Galván y Víctor Hernández, que se han recuperado de sus respectivas cogidas, mientras que la afición sigue a la espera de la decisión que tome Morante sobre la fecha de su reaparición tras la cornada sufrida el pasado domingo en Pontevedra.