Morante causa baja el lunes en Málaga

Morante de la Puebla no hará finalmente el paseíllo en Málaga el lunes 18 de agosto, día en que la empresa Lances de Futuro ha ... colgado estelar tarde el segundo 'No hay billetes' del abono tras el del día 20, la segunda tarde donde torea Morante y cuya presencia está aún en el aire.

En el festejo del lunes 18 están anunciado me Fortes, Pablo Aguado y el sustituto de Morante, que no está recuperado todavía de su cornada en la plaza de Pontevedra , ante toros del hierro de Torrealta.

Este es el segundo cartel de 'no hay billetes' de esta Feria de Málaga 2025. La empresa está a la espera de colocar un tercer cartel para la tarde del martes, donde quedan muy pocas localidades, para un festejo donde están anunciados Roca Rey, David de Miranda y un sustituto de Cayetao.

El empresario de Lances de Futuro, José María Garzón, ha vuelto a mostrar su satisfacción por este segundo cartel de no hay billetes, «es una alegría colocar este segundo lleno en esta feria, a la espera de colocar el tercero en la corrida de Roca, todo gracias al esfuerzo de Lances de Futuro para consolidar a Málaga como la gran feria de agosto y a la confianza de los aficionados».