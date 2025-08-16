Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Morante causa baja el lunes en Málaga

La empresa cuelga ese día el segundo 'No hay billetes' del abono

Antonio M. Romero

Antonio M. Romero

Sábado, 16 de agosto 2025, 19:24

Morante de la Puebla no hará finalmente el paseíllo en Málaga el lunes 18 de agosto, día en que la empresa Lances de Futuro ha ... colgado estelar tarde el segundo 'No hay billetes' del abono tras el del día 20, la segunda tarde donde torea Morante y cuya presencia está aún en el aire.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida una joven de 23 años por intentar cortarle el cuello a su hermano en Málaga
  2. 2

    Salir de los testigos de Jehová: cuando el paraíso es una jaula
  3. 3 La nueva señal de la DGT que avisa de cámaras en semáforos y sanciona con 200 euros
  4. 4 La Seguridad Social endurece los requisitos para acceder a la pensión
  5. 5 Jubilación desde los 52 años y sin recortes en profesiones duras o de riesgo: requisitos y trámites
  6. 6 Facua denuncia a un restaurante por cobrar 12 euros por el uso de un gancho para colgar el bolso
  7. 7 Dónde comer en la Feria de Málaga
  8. 8 Una trabajadora se jubila a los 57 años tras ganar en los tribunales a la Seguridad Social
  9. 9

    Trump trata de convencer a Europa de que es mejor «un acuerdo de paz» que una tregua en Ucrania
  10. 10 Aemet ya advierte de terral en el arranque de la Feria de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Morante causa baja el lunes en Málaga

Morante causa baja el lunes en Málaga