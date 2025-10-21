Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

La jornada se celebró este martes en el Castillo de Gibralfaro. Ñito Salas

Suma, la jornada que une la cultura con empresas malagueñas

La segunda edición de esta cita de 'networking' toma el Castillo de Gibralfaro para crear alianzas entre proyectos de la industria e instituciones público privadas

Cristina Pinto

Cristina Pinto

Martes, 21 de octubre 2025, 17:46

Ya desde antes de inaugurarse la jornada, los asistentes mostraron el espíritu de esta cita: sumar y crear alianzas entre la cultura y empresas malagueñas. ... Conversaciones iniciales que terminaban con un «luego hablamos». Ese es el objetivo de Suma Cultura&Empresa, que ha celebrado este martes su segunda edición con un gran encuentro profesional en el Castillo de Gibralfaro para abordar la colaboración del ámbito público privado con la cultura, casos de éxito y ejemplos para dinamizar el tejido cultural y productivo a través del mecenazgo y patrocinio. Esta jornada, organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y Fundación Málaga con la colaboración de SUR, ha sido la excusa perfecta para que artistas y gestores culturales se dieran la mano para alianzas futuras con empresarios pero, sobre todo, para que escuchen y conozcan sus proyectos.

