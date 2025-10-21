Suma, la jornada que une la cultura con empresas malagueñas

Ya desde antes de inaugurarse la jornada, los asistentes mostraron el espíritu de esta cita: sumar y crear alianzas entre la cultura y empresas malagueñas. ... Conversaciones iniciales que terminaban con un «luego hablamos». Ese es el objetivo de Suma Cultura&Empresa, que ha celebrado este martes su segunda edición con un gran encuentro profesional en el Castillo de Gibralfaro para abordar la colaboración del ámbito público privado con la cultura, casos de éxito y ejemplos para dinamizar el tejido cultural y productivo a través del mecenazgo y patrocinio. Esta jornada, organizada por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga y Fundación Málaga con la colaboración de SUR, ha sido la excusa perfecta para que artistas y gestores culturales se dieran la mano para alianzas futuras con empresarios pero, sobre todo, para que escuchen y conozcan sus proyectos.

Fundación Málaga impulsa iniciativas que multiplican el impacto cultural creando alianzas de talento y patrocinios

«La cultura es una estrategia acertada en Málaga y hay empresas que llegan y buscan a la ciudad, ya que se ha convertido en la preferida para vivir y trabajar en ella. Por eso es relevante la colaboración público privada en un ámbito tan importante para Málaga como es la industria cultural». Esas fueron las palabras del alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que inauguró el encuentro junto con la presidenta de Fundación Málaga, Esther Sánchez, que también destacó la importancia de iniciativas como Suma: «Refleja precisamente el espíritu de sumar talento, voluntades y ciudad. Cuando las instituciones, empresas y sociedad civil caminamos juntas, la cultura se multiplica».

Ampliar La presidenta de Fundación Málaga, Esther Sánchez, y el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre. Ñito Salas

La jornada de 'networking' se dividió en dos ejes: primero tomaron la palabra las empresas y luego los proyectos culturales. El coloquio 'Empresas y proyectos culturales: apoyo clave' tuvo como protagonistas a tres profesionales especializados como el vicepresidente de la Fundación Paideia, Guillermo Vergara; la directora de la sucursal en Málaga de Allianz, Leticia Ortiz; y el técnico de Relaciones Institucionales y Comunicación de Moeve, Narciso Rojas.

Las empresas que apuestan

Hace cinco años que Fundación Paideia recaló en Málaga para aliarse con el Museo Interactivo de la Música (Mimma) y así ofrecer oportunidades y formación gratuita a los artistas emergentes. «Hacemos un acompañamiento integral para que su proyecto pueda ser sostenible en la industria, apoyamos a artistas que no pueden vivir sólo de la música. Nos sentimos cómodos dentro de esta lógica horizontal que es la cooperación y el compromiso mutuo por hacer una cultura accesible a todos», destacó el vicepresidente, Guillermo Vergara, durante su intervención en el coloquio moderado por Antonio Ismael Aragón, asesor del Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga.

Ampliar Primer coloquio con Guillermo Vergara, Leticia Ortiz y Narciso Rojas. Ñito Salas

El ejemplo de Leticia Ortiz y Allianz en Málaga es una prueba de lo que el mismo alcalde destacó: la atracción de la ciudad para vivir y la llegada e impulso de empresas en ella. «Aunque seamos una compañía de seguros, queremos provocar y generar espacios que conecten con iniciativas sociales e impulsen un cambio en la cultura», detalló Leticia Ortiz tras explicar la iniciativa que expusieron ayer mismo en Madrid: la transformación de triángulos de señalización vial en una obra de arte en la fachada principal del Círculo de Bellas Artes de Madrid: «Es un homenaje artístico a la prevención y es un ejemplo de dónde queremos llegar con nuestra apuesta. En enero desarrollaremos una acción aquí en Málaga», añadió la directora de la sucursal de Allianz en Málaga.

Narciso Rojas destaca la importancia de la conexión emocional al proponer proyectos de colaboración cultural

Sobre el mecenazgo de estos proyectos culturales, el técnico de Moeve Narciso Rojas se mostró positivo: «Dentro de la identidad de nuestra empresa, a parte de nuestra propia acción siempre buscamos colaboradores que nos ayuden a trabajar y lanzar iniciativas que estén más cercanas a la sociedad; es por eso que se buscan patrocinios cuya identidad encaje con la nuestra», apuntó. Y reiteró que lo importante es la forma de presentar el proyecto: «Cuando una empresa recibe una propuesta de colaboración hay que hablar primero de emoción, lo técnico hay que dejarlo para el final de la conversación», aconsejó Narciso Rojas.

Los proyectos que impulsan

El 'networking' continuó en esta edición de Suma con los ejemplos de proyectos culturales de la ciudad que ya son considerados como casos de éxito. En la mesa redonda 'Proyectos que Suman', moderada por la presentadora Belén Martín, participaron el director de Marketing y Administración de La Cochera Cabaret, David Guil; el promotor cultural de Málaga Patterns, Sergio Martín, el CEO y fundador de Elcamm, Tete Leal, y el fundador de la iniciativa Acto Reflejo de Producciones Almargen, Ignacio Mateo.

«Nosotros gracias al impulso y la financiación del distrito Palma-Palmilla y Ayuntamiento de Málaga pudimos poner en marcha este proyecto y llegar al barrio para tener encuentros culturales con talento tanto local como nacional», agradeció el actor malagueño y promotor Ignacio Mateo, que desarrolla esta iniciativa en pleno barrio de La Palmilla con actrices reconocidas como Carolina Yuste para amplificar el sector y, tal y como puntualizó él mismo: «No llevar la cultura a un barrio, sino reactivar la que ya tiene».

Ampliar La presentadora Belén Martín junto a David Guil, Sergio Martín, Tete Leal e Ignacio Mateo. Ñito Salas

También desde Elcamm, único centro privado autorizado de Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en Andalucía, se pone en valor la ayuda y colaboración público privada, aunque el secreto «está en las ganas». «Al fin y al cabo tu red de infraestructuras eres tú mismo. No hay que tirar del victimismo, aunque es verdad que en iniciativas como Suma podemos conocernos más y crear sinergias para llegar a instituciones públicas», añadió el fundador de la escuela, Tete Leal.

El patrimonio gráfico de Málaga ha llegado a convertirse en diseños emblemáticos gracias al proyecto Málaga Patterns

«Hay que celebrar este evento porque así podemos contar nuestras ideas y acceder a grandes plataformas. Esto confirma la importancia de compartir», aseguró el promotor cultural de Málaga Patterns, Sergio Martín. Este proyecto se encargó hace años de añadir valor al patrimonio de la ciudad convirtiéndolo en «patrimonio gráfico» como ellos lo llaman y ha llegado a convertirse en diseños emblemáticos como la fachada de San Juan en marcas locales como Julieta Brand. «Justo nuestro objetivo era llevar este patrimonio al diseño gráfico para ver todas las posibilidades de uso que tenía este proyecto», concretó Sergio Martín.

La veteranía de La Cochera Cabaret en la cultura de Málaga es un éxito con más de 400.000 asistentes a su programación que cumple ya trece años. «Buscábamos descentralizar y llevar a la cultura a los barrios, en este caso a La Luz; colaboramos también con fundaciones y colegios para llevar la cultura a personas que no tienen fácil acceso a ella», explicó el director de Marketing, David Guil. «Es complicado empezar a tener una conversación para mostrar tu proyecto a una empresa y por eso esta oportunidad que tenemos hoy es una maravilla», añadió.

Ampliar Foto de familia al terminar el evento. Ñito Salas

Justo con eso siguieron los asistentes al terminar los coloquios y la jornada, clausurada por el alcalde de Málaga y la presidenta de Fundación Málaga. La última parte de esta segunda edición se apoderó del Castillo de Gibralfaro para llenarlo de conversaciones, futuras colaboraciones y alianzas que dan esperanza para que la Málaga empresarial y cultural sigan fluyendo y creciendo. A esta jornada asistieron representantes de proyectos como Abengsa, Acro, Acto Reflejo, Asociación de Artistas Plásticos de Málaga, Becas Talento Fundación Málaga, Cultopía Gestión Cultural, Cultura en Vena en Málaga, ElCamm, En Construcci(On), Encuentra Arte Málaga, Festival de la Guitarra 'Ciudad de Málaga', Festival Internacional de Piano de Málaga, Fundación Hispania Música, Gen Málaga, La Cochera Cabaret, Málaga Patterns, Pata Teatro, Pepe Romero Guitar Festival Málaga y Studio Atralla.