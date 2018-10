Los sueños de Díez Boscovich se cumplen Díez Boscovich grabará la banda sonora con la Orquesta Filarmónica de Málaga. :: sur El director grabará a finales de mayo con la Orquesta Filarmónica de Málaga la música de la nueva película del hijo de Chicho Ibáñez Serrador El compositor debuta en el largometraje con la banda sonora de 'Urubú', de Alejandro Ibáñez REGINA SOTORRÍO MÁLAGA. Sábado, 27 octubre 2018, 00:03

Que los sueños se cumplen es más que una frase hecha para Arturo Díez Boscovich. En su caso se hizo real de la noche a la mañana. Mientras dormía se vio tocando el piano para Chicho Ibáñez Serrador, un referente del audiovisual y su ídolo desde la infancia. Lo vivió tanto que al despertarse decidió escribir un email a su productora Prointel: «Me encantaría poder trabajar algún día con vosotros», le decía en su correo. No tardó mucho en recibir respuesta. Alejandro Ibáñez, el hijo de Chicho y actual director de la compañía, le pedía que le mandara algunas de sus creaciones. Lo que Díez Boscovich no sabía es que justo en ese momento Ibáñez buscaba compositor para una película. Y, tras escuchar su música, supo que ya lo había encontrado.

El malagueño debuta así como compositor de banda sonora para largometraje en un filme que estos días se rueda en Brasil. Clarice Alves, Pepe Carabias y Carlos Urrutia encabezan el reparto de 'Urubú', el nombre de un ave carroñera que habita en América Latina y ahora también el de un relato rodeado de misterio que guarda con celo su argumento. Alejandro Ibáñez sigue así los pasos de su padre, un maestro del suspense y el terror con célebres series como 'Historias para no dormir' y películas como '¿Quién puede matar a un niño?'.

Tras haber leído el guión, Díez Boscovich tiene ya en mente algunos motivos sonoros de la película, pero no será hasta marzo de 2019, con el montaje del filme finalizado, cuando construya el hilo musical de 'Urubú'. A finales de mayo, lo grabará con orquesta. Y el malagueño ha decidido hacerlo en casa, con profesores que conoce desde hace años y con los que mantiene una estrecha relación: la Orquesta Filarmónica de Málaga. Para la OFM será su segunda banda sonora tras 'Solas', con la que el compositor Antonio Meliveo recibió una nominación a los premios Goya.

«Tenía unas ganas increíbles. Es la meta, la mayor aspiración de un compositor, porque puedes desarrollar la música melódica y temáticamente», asegura quien ya ha puesto su firma a bandas sonoras de cortos como 'Fuga', de Juan Antonio Espigares, y a series de televisión como 'Frágiles' y 'Rabia'. La evolución natural era hacer una película. En 'Urubú' tendrá «más tiempo» para profundizar en la línea musical. «Y estoy más preparado que nunca para algo así», asegura el malagueño.

De sobra es conocida su pasión por las bandas sonoras. Ha dirigido numerosos conciertos de música de cine, algunos de ellos consagrados a su admirado John Williams; es la batuta oficial de espectáculos como 'Disney in concert' y 'La la land in concert'; y ejerce de director musical del festival Movie Score Málaga (MOSMA). Siempre ha defendido el valor de la buena música de cine -en otros tiempos infravalorada frente al gran repertorio-, aquella que apoyada en las imágenes es también capaz de funcionar por sí misma. «Es cierto que la música no tiene que llamar la atención en un primer plano, tiene que estar al servicio de la historia. Pero cuando uno retiene una melodía es señal de que el trabajo, además de contar una historia, es una gran música», argumenta. Y Boscovich confía en incorporar pronto las partituras de 'Urubú' a sus futuros conciertos.

El sueño cumplido ha sido doble. De repente, Arturo Díez Boscovich se vio en Madrid en el mismo despacho de Chicho Ibáñez Serrador, charlando con su hijo rodeado de fotos que son historia de la televisión, recuerdos personales y diferentes versiones de la calabaza del mítico concurso 'Un, dos, tres'. «Aquello era un museo. ¡Fue maravilloso!», exclama. «Sin palabras. Gracias al universo!», había escrito antes en sus redes sociales.

Le queda mucho trabajo por delante y muchas reuniones con el equipo del filme, pero tiene claro que le gustaría seguir «la estela de los compositores que han hecho grandes trabajos» y no quedarse solo en la sonoridad del filme. «Amoldarme al estilo nuevo del cine, pero seguir conservando la esencia melódica, que es atemporal», resume.

Una vez dijo que una película es «como el gran cuadro al óleo que todo artista quiere hacer». Arturo Díez Boscovich ya tiene el lienzo.