Starlite, 10 años solidarios

Sobre las ayudas públicas: «Quiero que me juzgue el público»

El actor y director malagueño, Antonio Banderas, se pronunció ayer acerca de que su proyecto teatral en Málaga no cuente con ayudas públicas porque, en un momento dado, optó por un modelo distinto al que se sigue en Europa y más similar al de Estados Unidos, donde no existe dinero estatal o público para el mundo del espectáculo. Y fue así porque se sintió «con cierto agravio» después de encabezar el proyecto cultural y teatral del Astoria-Victoria en su ciudad natal, que había ganado en un concurso de ideas y al que acabó renunciando por las críticas recibidas por parte de la oposición municipal. «Me sentí con cierto agravio por el Astoria, gané un concurso y aquello se constituyó como una lucha política y yo dije 'no, no, no'. Yo quiero que a mí me juzgue el público, nada más; y no estar pendiente de que cambia un gobierno y yo diciendo, me van a quitar el teatro». Por ello optó por este modelo «distinto al que se estila en este país» para trabajar en la creación de un «monstruo», en referencia a su nuevo teatro, y donde «tengo que responderle a mis patrocinadores».