Soleá Morente: «Me gusta estar en los dos polos opuestos, desde el flamenco jondo al rock más ruidoso»

Lunes, 26 de mayo 2025

El apellido Morente es sinónimo de talento, de arte, de flamenco. Y así es. Aunque Soleá no siga ese patrón estricto. Ella parte del flamenco para tocar el palo que le apetezca. Puede unir su voz a la guitarra eléctrica de Los Evangelistas o sumarse al pop de Guille Milkyway, pero siempre desde sus raíces. «Opté por la vía de la investigación partiendo del flamenco, que es de donde vengo. El flamenco es una música tan rica que te permite viajar a muchísimos lugares, es un pasaporte para viajar a cualquier atmósfera musical», reivindicó la granadina en Suena SUR, el ciclo de charlas y acústicos que organizan SUR y Fundación Unicaja, durante su charla con la periodista Regina Sotorrío.

La artista también explicó por qué se decantó por la «vía más rockera»: era «muy complicado» optar por el flamenco con Kiki y Estrella, sus hermanos, ya en este género. Además, Soleá admitió que le gusta experimentar. «Me gusta estar en los dos polos opuestos: desde el flamenco jondo al rock más ruidoso», afirmó la cantante, quien añadió que el flamenco no puede faltar en la casa de los Morente. «Es un lugar común para nosotros. Es algo que va en nuestra genética. Nuestra manera de entendernos a nosotros mismos y con el mundo», contó ante su público malagueño en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

Soleá Morente, antes de dedicarse por completo a la música, estudió Filología Hispánica. Una carrera que eligió junto a su padre, Enrique Morente. «Mi padre me animó a conocer el mundo de la universidad. Él fue autodidacta, no tuvo la oportunidad de ir a colegios», aseguró la granadina, además recordó como su progenitor nunca le quitó la idea de que fuera artista. «Me dijo que era cuestión de organización. Y que, si terminaba la licenciatura, me ayudaría a hacer un disco», narró estas vivencias con su familiar, por el que tenía debilidad.

Así nació la carrera de Soleá Morente. Aunque 'Mar en calma', el disco de versiones que comenzó a hacer con su padre, no viera la luz hasta años después. Lo que sí vio la luz fue la canción 'Palabras para Julia', una versión del tema cantado por Mercedes Sosa que va con ella desde sus inicios. «Sólo vi a llorar a mi padre en dos ocasiones: cuando murió su madre y con esta versión de Mercedes. Ahí entendí que esa canción me tenía que acompañar», recordó. Años después de la muerte de su padre, Soleá retomó este disco, que vio la luz a finales de 2024, gracias a que su hermana Estrella la animó a hacerlo. «Yo pensaba que sin mi padre no tenía sentido», contó.

Soleá reconoció la debilidad por su padre, pero también reivindicó la figura de su madre, Aurora Carbonell, como artista y cabeza de familia. «Se le conocía a él, pero ella aportaba muchas cosas al trabajo de mi padre. Es una grandísima artista que dejó el mundo del arte por la crianza y por acompañar a mi padre», dijo, además de confesar que cuando se sienta a componer hace «unas canciones increíbles».

Soleá Morente interpreta sus canciones más conocidas en Suena SUR. Migue Fernández

Ahora, además de estar centrada en su próximo disco, 'Sirio B', de la mano de Guille Milkyway (La Casa Azul), Soleá está pendiente de la fundación dedicada a su padre, que tendrá una sede física en el mirador de San Nicolás, Granada. «Va a ser una casa de cultura. Un espacio polivalente donde habrá un programa de actividades y la filosofía de Morente: el diálogo interdisciplinar, la enseñanza y el compartir el flamenco con la gente», anunció sobre este espacio que verá la luz en 2026.

En esta línea, la cantante confesó que fue la mano derecha de su padre durante sus últimos años de vida. «Era un gran escritor y lector, pero le tenía tanto respeto a la literatura que muchas canciones firmaba como anónimo», admitió. Por ello, Soleá guarda «un cofrecito» con discursos, pregones y otros escritos de Enrique Morente. Unos escritos a los que él no daba importancia y que su hija considera de «una literatura superior». «Si algún día me hago fuerte, lo compartiré con todos vosotros», anuncia la granadina.

Como en cada ciclo de Suena SUR, Soleá cantó en acústico, junto al guitarrista Rubén Campos, algunos de sus temas más reconocidos. La artista comenzó con 'Ayer', para dar paso a esa canción que la acompaña desde el comienzo de su carrera: 'Palabras para Julia', el pequeño concierto continuó con 'El pañuelo de Estrella' y finalizó con 'Olelorelei'. Cuatro temas que demostraron esa mezcla de estilos, esa experimentación y esa búsqueda del arte siempre «desde el corazón».