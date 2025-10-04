Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
El escritor escocés Ian Rankin, creador del inspector John Rebus, publica la 25 entrega de la serie. Alan Peebles
Ian Rankin, escritor

«El sistema judicial está en crisis en muchos países y no hay valentía política para cambiarlo»

En 'Azul medianoche' su crepuscular policía John Rebus, octogenario y encarcelado, se enfrenta al lado más siniestro de la corrupción y la justicia

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Madrid

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:05

Comenta

Paisano de Robert Louis Stevenson o Arthur Conan Doyle, Ian Rankin (Cardenden, 1960) es uno de los grandes de la novela policíaca en Europa. Su ... icónico detective Jon Rebus entra en una fase crepuscular en 'Azul medianoche' (RBA), vigésima quinta entrega de la serie. Sin placa, octogenario y encarcelado, se enfrenta a lo más oscuro de la corrupción y de «un sistema judicial en crisis», explica Rankin desde Edimburgo donde el narrador escocés ambienta una larga saga que encandila al lector español.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Condenan a una comunidad a indemnizar con más de un millón de euros a un vecino que cayó en la escalera y sufrió daño cerebral
  2. 2 Muere el joven tiroteado en la terraza de una cafetería de Marbella
  3. 3 Un joyero persigue al atracador que lo encañonó en Fuengirola y logra que la policía lo detenga
  4. 4 La manifestación improvisada en Málaga por la flotilla de Gaza obliga a cortar el tráfico en el Centro
  5. 5 Reabre el restaurante más antiguo de Comares con sus tradicionales migas, pero también con nuevos platos
  6. 6 Málaga, una de las provincias en las que a más mujeres hay que llamar tras el cribado de mama
  7. 7 Devuelven a una clienta víctima de un fraude los más de 8.000 euros que le estafaron
  8. 8 Muere tras chocar su coche con un árbol y salir ardiendo en Antequera
  9. 9 Los médicos malagueños respaldan de forma masiva la huelga para protestar contra el Estatuto Marco
  10. 10 Un hombre de 84 años mata a puñaladas a su mujer, de 83, en Marbella

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «El sistema judicial está en crisis en muchos países y no hay valentía política para cambiarlo»

«El sistema judicial está en crisis en muchos países y no hay valentía política para cambiarlo»