La 'ruta Elena Laverón' empieza en la Sociedad Económica

Regina Sotorrío Miércoles, 7 de mayo 2025, 17:48 | Actualizado 18:28h. Comenta Compartir

No hay malagueño que no conozca a Elena Laverón (Ceuta, 1938). Muchos no son conscientes de ello, pero a diario se cruzan con las obras ... de arte de una de las esculturas más sobresalientes del arte contemporáneo español. Cuando van al estadio de la Rosaleda, al pasar por Huelin o de camino al Centro Comercial Larios. En las calles de Málaga capital, en Marbella, Torremolinos, Benalmádena… Es su espacio natural. «La escultura es para el exterior. En medio de un salón molesta, necesita más espacio que un cuadro porque tiene que ser vista por todas partes», defiende siempre la artista ceutí afincada en Málaga desde hace décadas. Un universo urbano que ahora entra en una sala de exposiciones de la mano de la Sociedad Económica de Amigos del País, con el patrocinio de la Fundación Unicaja.

'En clave de sol. Málaga y Elena Laverón' pone en contexto la amplia creación de la artista en la provincia. El objetivo es «ubicarla y reconocerla», como expresa Mónica López, comisaria de la muestra junto a Rosario Camacho. Un mapa diseñado por el artista Eryk Pall propone una 'ruta Laverón', identificando sus esculturas en el paisaje urbano y dando lugar a una especie de «guía y acicate» para ir en su busca. Así se sabe que en la Urbanización Bahía de Marbella está 'Pareja de pie con hueco', que en la calle Cauce de Torremolinos te encuentras con la 'Mujer banco', que en la Carretera de la Costa del Sol de Benalmádena se ve a la 'Pareja tomando el sol' y que en el Parque del Oeste de la capital hay tres módulos en mármol que representan a 'Hombre recostado'. Ampliar La artista junto a las comisarias Rosario Camacho y Mónica López; la responsable de Artes Plásticas de la Fundación Unicaja, Emilia Garrido, y el presidente de la Económica, José María Ruiz Povedano. El itinerario se ubica en la sala dedicada a presentar a la artista, una extensión de su taller donde se invita al público a indagar en el mundo creativo que nace en su cabeza y de sus manos a través de modelos de escayolas, vaciados, bocetos e incluso un autorretrato pictórico. En otra sala se expone su obra en bronce, piezas que evidencian su identidad y su estilo, una inmersión en su arte para que el espectador sea capaz de distinguir su trabajo cuando lo vea en la calle. Descubrirá entonces que las esculturas de Laverón no tiene rostro, las caras se difuminan por un motivo: para Laverón, la fuerza expresiva del rostro pide ser representada en solitario porque en una escultura de cuerpo completo eclipsaría la gestualidad y el movimiento que ella trata siempre de transmitir con su obra. Una convicción que en esta exposición se plasma contraponiendo sus cuerpos de deportistas en bronce con retratos pictóricos y bustos escultóricos. El mundo de Elena Laverón toma todos los espacios de la institución de la plaza de la Constitución durante los meses de mayo y junio. Al aire libre, en el zaguán y en el patio de la sede, tres esculturas en bronce de gran tamaño interaccionan con el público reproduciendo el diálogo que se establece entre la ciudad, el caminante que la transita y la obra de la artista.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión