Rafael Amargo presenta su nuevo espectáculo en Torremolinos

Rafael Amargo presentará en Torremolinos 'Majestad Flamenca', su nuevo espectáculo que celebra la pureza y la intensidad del flamenco en su espacio más auténtico: el ... tablao.

Tras una trayectoria marcada por la entrega y la pasión, Amargo vuelve acompañado de un elenco de grandes figuras como Carrete, Rafa del Calli, Carmen La Talegona y Juan Amaya 'Pelón', referentes indiscutibles del arte jondo.

El histórico escenario de la Taberna Flamenca Pepe López, ubicado en la plaza de la Gamba Alegre, acogerá un ciclo de 15 funciones entre el 29 de agosto y el 29 de septiembre. El bailarín granadino actuará los viernes, domingos y lunes a partir de las 22 horas.

«El tablao es el escenario más difícil que hay, donde bailas sin trampa ni cartón», afirma Amargo. Con esa premisa, 'Majestad Flamenca' ofrece una experiencia sincera y vibrante, donde el cante, la guitarra y el baile se funden en emoción y entrega.

Amargo estará acompañado por Juanjo León, David de Ana y Camarón de Pitita en la guitarra; José Manuel Fernández, Eduardo López y Rafa del Calli al cante; las bailaoras Luisa Chicano, Sandra Hita, Natalia García, Miriam Cuevas, Daniela Bellido y Victoria Duende y los bailaores Carrete y El Pelón. Además habrá una aparición especial de Carmen Talegona.