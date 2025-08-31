Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Juan Ramón Lucas

Periodista
«De la radio nunca te despides del todo»

«Tendré que adelantar el despertador un par de horas», dice el locutor, que regresa a las mañanas de RNE trece años después

J. Moreno

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:07

Cuenta que vuelve a la radio sin esperarlo, a un lugar en el que fue «muy feliz». El periodista Juan Ramón Lucas (Madrid, 66 años) ... se pone al frente de 'Las mañanas de RNE' desde este lunes, de 6.00 a 12.15 horas, en un nuevo proyecto en el que el servicio público tomará todo el protagonismo. «En la radio pública tengo la obligación de dar paso a todas las voces y de ser neutral, que no quiere decir ser equidistante. Hay temas ante los que no puedes permanecer ni callado ni apartarte», zanja el locutor, quien ya capitaneó 'En días como hoy' (2007-2012) en la misma emisora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La confesión de una víctima del entrenador de kárate de Torremolinos a dos amigos desveló los presuntos abusos hacia ellos
  2. 2

    Comer es más caro que nunca y ya se resiente el negocio de la hostelería en Málaga
  3. 3 Estos son los nuevos radares de Málaga que empezarán a multar en septiembre
  4. 4

    Aurelio Rojas, el cardiólogo malagueño de los 600.000 seguidores
  5. 5 Así es el hotel de Leo Messi que está a menos de una hora de Málaga
  6. 6 Hallan sin vida a Matilde Muñoz, la turista española desaparecida en Indonesia
  7. 7

    Zafarrancho del Málaga al cierre del mercado de fichajes
  8. 8 El nuevo horario de Mercadona a partir del próximo 1 de septiembre
  9. 9

    Carmina Rodríguez: «Me gusta rendirles homenaje con mi marca a los pocos sitios de Málaga que quedan con autenticidad»
  10. 10 Retrasos «importantes» en los AVE entre Málaga y Madrid por el incendio de un tren en Ciudad Real en plena operación retorno

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur «De la radio nunca te despides del todo»

«De la radio nunca te despides del todo»