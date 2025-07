Prodigy en Marenostrum: baile sobre un incendio

Aquí va una breve introducción para quienes no conozcan a Prodigy. Claro, Kurt Cobain, como líder de Nirvana, fue la cara mundial de los 90. ... Pero, al menos en Europa, esa posición se la disputaba Keith Flint. La culpa la tiene el videoclip de 'Firestarter'. Al principio, Flint era solo un bailarín de la banda. Luego se convirtió en el hombre del túnel, con esa extraña doble cresta, ese baile espasmódico y esa mirada penetrante. Hoy en día, es normal, o al menos no inusual, estar hasta el cuello de tatuajes y piercings. Pero entonces, ese tipo y su imagen tenían capacidad de impactar.

Lo que el público de Marenostrum experimentó el sábado por la noche, en riguroso 'sold-out', fue un viaje en el tiempo. Allí arriba en el escenario tocaba Prodigy, y parecía que fue ayer cuando la banda de Essex hipnotizó al mundo con un sonido único. En el verano de 1996, Prodigy era la sensación en el mundo musical. Su canción 'Firestarter' sonaba a todo volumen en todos los coches y en los altavoces de los clubes. Su mezcla de electrónica, industrial, rock, drum & bass y breakbeats cautivó a todos.

Salto en el tiempo al 2019: Keith Flint es encontrado sin vida en su apartamento, un supuesto suicidio. Su muerte golpea duramente a la banda, que ha seguido adelante sin él desde entonces. «Como homenaje» a su líder, dicen. En la página web de Prodigy hay enlaces para ayuda en caso de problemas de salud mental.

Vuelta al concierto y a la gran pregunta que lo cubre todo. ¿Cómo suenan Prodigy sin Keith Flint? La música puede percibirse como contundente y brutal, aunque ayer faltara algo de volumen. Estaría justificado pensar que se puede ahuyentar con éxito a una familia de avispas con 'Smack My Bitch Up'. Suena plausible. El concierto en Fuengirola, organizado por la mítica promotora Satisfaxion, es un gran homenaje: muchos fragmentos de sonido, destrozados varias veces, silbidos emitidos por el segundo cantante, Maxim.

'Firestarter'

El paisaje sonoro es grotescamente estridente, un espectáculo de luces y láser. Al público le encanta esto. La gente ya disfrutaba hace 3000 años, cuando alguien golpeaba algo y hacía 'bum'. Sigue gustando hoy, cuando hace 'bum-bum'. De eso trata Prodigy: bailar sobre el incendio que ellos mismos desatan, desafiar los límites, puro éxtasis. Tan fuerte como se pueda.

Todas los temas, de alguna manera, logran triunfar, con un impresionante espectáculo de luces y láser, pero sin duda el momento más impactante es cuando la mirada penetrante de Keith Flint se proyecta en las pantallas de video, durante 'Firestarter', por supuesto. Cuando el concierto termina, se ha quemado realmente todo el repertorio: 'Breathe', 'Smack My Bitch Up', 'Their Law', 'Out of Space' y todo lo demás.