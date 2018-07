Una de las voces más autorizadas del toreo, desde su posición de máxima figura en las últimas tres décadas, Enrique Ponce reflexionó anoche en Málaga sobre el futuro de la tauromaquia y su papel en una sociedad en pleno cambio y evolución. En el marco del pregón de la próxima feria taurina en La Malagueta, el diestro valenciano hizo una cerrada defensa de la fiesta nacional, sus valores, sus lazos con la sociedad española y su valor emocional y ante los ataques instó a los aficionados: «No debemos permitir nunca que nos vacíen de contenido emocional la fiesta; nos pueden llamar lo que quieran, insultarnos y hasta difamarnos, no importa, para eso ya están los tribunales, incluso no importa que nos ninguneen las subvenciones y nos roben el dinero legítimo que el toreo ofrece a las arcas del Estado. Que no se nos olvide: es preferible que nos roben el dinero a que nos roben nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender la vida».

Unas afirmaciones que provocaron un sentido aplauso del público que puso el cartel de 'No hay billetes' en los jardines del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga, que cada año organiza este pregón y que en esta edición fue un homenaje a la Corrida Crisol, impulsada por Ponce y estrenada mundialmente en La Malagueta en 2017. El diestro valenciano alertó sobre la intención de los antitaurinos de «desnaturalizar» el contenido emocional de la tauromaquia y afirmó que «no lo vamos a permitir bajo ningún concepto».

El pregonero reivindicó el valor cultural y artístico de la tauromaquia. «Todo está cuestionado hoy en día. Todo tiene que ir buscando su otra ubicación nuevamente, también la tauromaquia. Para ello tendremos que evolucionar y ofrecer la tauromaquia como un reducto de valores que son perfectamente exportables a la sociedad generalista. Valores que tendremos que predicar y explicar sin desmayo para atraer a nuevas gentes ávidas de seguir modelos de comportamiento que les ofrezcan seguridad emocional, que sean un faro, una guía para el seguimiento vital de las personas, para que los jóvenes tengan suficientes argumentos a la hora de introducirse en nuestro mundo del toro y no decaigan en el camino». proclamó.

«El toreo es arte entre las artes, por lo tanto debe ser susceptible de fusionarse con otras actividades artísticas aunque sea en momentos puntuales», destacó Enrique Ponce en una intervención donde tuvo palabras de recuerdo para dinastías toreras de la tierra como los Romero y los Ordóñez y para matadores malagueños como Miguel Márquez, Antonio José Galán, Javier Conde, Mari Paz Vega y Jiménez Fortes.

«Málaga siempre fue muy especial en mi vida y sobre todo en mi carrera porque mis triunfos en Málaga llenaron de sentido mi toreo; más todavía a partir de Crisol que tal vez sea la obra mas poética que he conseguido realizar hasta alcanzar el cenit con el indulto de 'Jaráiz'», dijo recordando aquella tarde del 17 de agosto de 2017 en que salió a hombros tras indultar a un toro de Juan Pedro Domecq.

Conde se reivindica

Aunque protagonizado por Ponce, el pregón tuvo un formato distinto a ediciones anteriores ya que intervinieron algunos de los artistas que participaron en Crisol. Entre ellos Javier Conde, quien se reivindicó como torero de Málaga después de caerse a última hora del cartel de este año y de lanzar algunas críticas veladas por la falta de reconocimiento de algunos sectores de la ciudad a su figura.

La soprano Alba Chantal dijo que Crisol le permitió conocer la tauromaquia; el pintor Loren Pallatier elogió a Málaga como ciudad «para crear»; y el empresario José Carlos Escribano destacó que la corrida Crisol es uno de los festejos que ha entrado por derecho propio en la historia de La Malagueta.

El acto estuvo amenizado por la banda municipal de música, que estrenó el pasodoble 'Escuela taurina' del compositor malagueño José Antonio Molero, y en el mismo tomaron la palabra el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; la subdelegada del Gobierno, María Gámez; el delegado de la Junta, José Luis Ruiz Espejo; el diputado de Cultura, Víctor González; y la presidenta del colegio, Leonor Muñoz.