Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Pepe Viyuela, en el Museo Picasso, observado por el pintor, al que el actor da vida en el Teatro del Soho. Marilú Báez

Picasso visita a Picasso en Málaga

El actor Pepe Viyuela recorre el museo del artista antes de estrenar la obra en la que encarna al pintor malagueño en el Teatro del Soho Caixabank

Paco Griñán

Paco Griñán

Málaga

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:17

Comenta

Picasso ha cumplido el sueño que siempre deseó: volver a Málaga. Ese anhelo planea en la obra 'El barbero de Picasso' que anoche se estrenó ... en las tablas del Teatro del Soho Caixabank. Un montaje protagonizado por un otoñal Pablo, con una edad parecida a la de su popular estatua en la plaza de la Merced y que tuvo una amistad más que singular con su peluquero, Eugenio Arias, colega, confesor y exiliado en Francia. Ambos militaban en la nostalgia y el sueño imposible de volver a España. Algo que, más de medio siglo después, hizo ayer en su nombre Pepe Viyuela, el reconocible pintor de esta función que, antes de debutar en el escenario de calle Córdoba, visitó a su otro yo en el Museo Picasso Málaga (MPM), donde le esperaba su alargada y rompedora sombra artística. Picasso frente a Picasso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  3. 3 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  4. 4 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  5. 5 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  6. 6 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  7. 7 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  8. 8 Denuncia que un yate lo embistió cuando pescaba con su kayak en Marbella y se dio a la fuga
  9. 9

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  10. 10

    El horno artesano de Antequera que elabora hasta seis molletes diferentes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur Picasso visita a Picasso en Málaga

Picasso visita a Picasso en Málaga