Los personajes fantásticos invaden el Soho a ritmo de música En el espectáculo se recordó al inolvidable Freddie Mercury. El espectáculo abre la XX Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol

La calle Tomás Heredia ha servido de escenario de un espectáculo de cine, música y acrobacias organizados por la Semana Internacional de Cine Fantástico Costa del Sol como adelanto de su próxima edición que arranca este domingo en Estepona. Con la colaboración de la Asociación de Comerciantes y Hosteleros del Soho y el Ayuntamiento de Málaga, se representaron escenas de películas ('El Gran Showman' o 'Bohemian Rapsody') y la proyección de 'Dragon Ball Super: Broly'. La compañía 'noches de bohemia y edición' fue la encargada de poner en escena las representaciones, producidas por Almudena Martínez.

La vela dio comienzo con la presentación del circo que daba color a la película 'El Gran Showman', con la canción 'from now how' , cantada en directo, con una actuación llena de equilibrismo y malabares que arrancaban los aplausos del público. Acto seguido, se proyectó un video ambientado en la cinta que no dejó indiferente al público.

La próxima película en ser escenificada fue 'Hamlet', que daba comienzo con la famosa frase «ser o no ser, esa es la cuestión». En esta ocasión, el protagonista interpretó una escena de la película, y tras sus palabras sonaba de fondo la banda sonora del clásico. A continuación, se proyectó un video ambientado en la película y llevado a cabo por los integrantes de la compañía.

Después llegó el turno de 'El Mago de Oz', y como protagonista la ya conocida Dorothy, con sus zapatos rojos. Durante la actuación, se recorrió un camino de baldosas amarillas en el que se recordó a personajes como la bruja mala, el león asustado o el hombre de hojalata, y algunos de ellos salieron a bailar al son de la música para animar aún más al público. Nuevamente se proyectó un video ambientado en la película tras la actuación.

Freddie Mercury fue el siguiente protagonista, que con camiseta de tirantes y acompañado por un guitarrista, saltó al escenario para realizar la interpretación en playback de uno de sus famosos temas, 'Radio GaGa', que consiguió arrancar los cánticos y los aplausos del público asistente. El video que continuaba tras la actuación hizo un repaso de los grandes temas de la película 'Bohemian Rapsody', que se sucedían entre grandes aplausos.

Antes de terminar, la compañía quiso mostrar un video del making off de cada una de las escenas que proyectaron, en las que aseguran lo han pasado fantástico. Los integrantes fueron presentados uno a uno en el escenario antes de despedirse de un público que lo pasó en grande con ellos. Tras el desfile, los asistentes pudieron disfrutar de la proyección de la película de anime 'Dragon Ball Super: Broly', la última entrega de la saga en la que Goku y Vegeta tienen que hacer frente al super saiyan legendario, Broly.

Esta vigésima edición de la Semana Internacional de Cine Fantástico de la Costa del Sol tendrá lugar entre el 8 y el 14 de septiembre en Estepona, con diferentes actividades que se celebrarán también en Marbella, Benahavís y Málaga y con la participación especial de Comic Store, cuyo gerente, Miguel Ángel Díaz, recibirá esta semana la medalla de la Fundación Lumiere por su colaboración.