El periodista Fran Sevilla, Premio Francisco Cerecedo por cuatro décadas de trayectoria internacional

El periodista Fran Sevilla ha recibido este martes el XLII Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos. El acto ha ... tenido lugar en Madrid, con la presencia de su majestad el Rey Felipe VI, encargado de entregar el galardón. Al evento también ha asistido el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, según ha informado la entidad.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en zonas de conflicto y crisis humanitarias, Sevilla ha destacado el papel del periodismo en el mundo actual: «Vivimos tiempos convulsos en los que todo aquello que creíamos asentado tiembla, se tambalea, incluso se desmorona. También ocurre con el periodismo. Y ocurre cuando el periodismo es, no me cabe ninguna duda, más necesario que nunca».

En este sentido, ha abogado por un periodismo «al servicio de la gente», que no se convierta «en propaganda o en coartada de intereses particulares». En su opinión, es necesario «un periodismo que se pregunté el porqué de lo que sucede, que trate de entenderlo y de transmitir las claves para interpretarlo; no un periodismo portavoz de falsedades y mentiras en beneficio de unos pocos».

«la materia prima de un periodista que recorre el mundo, mi materia prima, siempre es delicada: son los seres humanos, sus venturas y desventuras, sus sentimientos y sufrimientos, y sobre todo, en tantos conflictos y catástrofes, su condición de víctimas». «No puedo ni quiero entender mi trabajo como periodista sin un compromiso con las verdaderas víctimas», ha subrayado.

En su intervención, ha denunciado la situación en Gaza y otros conflictos armados aún latentes en la actualidad. También ha dedicado unas palabras a compañeros fallecidos en el ejercicio del periodismo: «Este premio, este oficio, va por todos ellos». Fran Sevilla es una de las voces más reconocidas del periodismo internacional en Radio Nacional de España, medio al que se incorporó en 1988.

A lo largo de su carrera, ha informado desde el terreno sobre algunos de los conflictos más relevantes de las últimas décadas, entre ellos la primera guerra del Golfo, las guerras en los Balcanes, Afganistán, Líbano, Irak o Colombia. Entre 1996 y 2000 fue corresponsal en Oriente Próximo, y durante los años siguientes ejerció como enviado especial en múltiples escenarios de crisis. Entre 2007 y 2014, dirigió el Centro Emisor de Radio Exterior de España en Costa Rica.

En 2010 fue reconocido con el Premio Salvador de Madariaga, concedido por la Asociación de Periodistas Europeos, en reconocimiento a su rigor en la cobertura de asuntos europeos y su defensa de la calidad informativa. En fechas recientes, ha cubierto sobre el terreno la guerra en Ucrania tras la invasión rusa, reforzando su perfil como uno de los principales referentes del reporterismo internacional. Su trayectoria ha estado marcada por una vocación profunda por los derechos humanos y por la búsqueda de la verdad, principios que han sido reconocidos tanto en España como en el ámbito internacional.