Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fran Sevilla, periodista y corresponsal de RNE en Washington. R. C.

El periodista Fran Sevilla, Premio Francisco Cerecedo por cuatro décadas de trayectoria internacional

Con más de cuatro décadas de trayectoria en zonas de conflicto y crisis humanitarias, Sevilla ha destacado el papel del periodismo en el mundo actual

EP

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:50

Comenta

El periodista Fran Sevilla ha recibido este martes el XLII Premio de Periodismo Francisco Cerecedo, otorgado por la Asociación de Periodistas Europeos. El acto ha ... tenido lugar en Madrid, con la presencia de su majestad el Rey Felipe VI, encargado de entregar el galardón. Al evento también ha asistido el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, según ha informado la entidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La kamikaze que provocó un grave accidente en Mijas quintuplicaba la tasa de alcohol
  2. 2 Colisión frontal entre una ambulancia y un coche en Cuevas del Becerro: hay once heridos, uno de ellos grave
  3. 3 Novedades en el Domingo de Ramos en Málaga: cambia el orden de cuatro cofradías
  4. 4

    El Málaga, decidido a despedir este martes a Sergio Pellicer
  5. 5 El educador detenido en Málaga por supuestas agresiones sexuales a tres menores fue despedido del centro de acogida
  6. 6 Corte total del acceso a Málaga desde la A-357 por las pruebas de carga del nuevo carril bus-VAO
  7. 7 Tiroteo con tres heridos de una familia rival en Palma-Palmilla: el Supremo ratifica la pena de 27 años
  8. 8

    Los quesos de cabra malagueña que han triunfado en los World Cheese Awards (y dónde comprarlos)
  9. 9 Una masa de aire ártico dejará un tiempo invernal esta semana: así afectará a Málaga
  10. 10

    Frenazo del mercado de vivienda de segunda mano en Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur El periodista Fran Sevilla, Premio Francisco Cerecedo por cuatro décadas de trayectoria internacional

El periodista Fran Sevilla, Premio Francisco Cerecedo por cuatro décadas de trayectoria internacional