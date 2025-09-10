Paloma San Basilio, en el Aula de Cultura de SUR

Cantante, actriz y también escritora. Paloma San Basilio abre el nuevo curso del Aula de Cultura de SUR el próximo miércoles 17 de septiembre con ... su última novela, 'Uxoa, el secreto del valle' (HarperCollins), una hermosa historia de amores y misterios que invita a reflexionar sobre el duelo y la pérdida. El encuentro, conducido por la periodista Regina Sotorrío, y la firma de libros serán en el Salón de Actos Unicaja (plaza de la Marina, 3) a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

El ciclo organizado por SUR, con el patrocinio de Fundación Unicaja y Cervezas Victoria, regresa tras el parón veraniego con un nombre imprescindible de la canción española y el teatro musical. Su talento le ha llevado a pisar los escenarios más importantes del mundo, como el Carnegie Hall de Nueva York o el Teatro Real de Madrid. Ha protagonizado inolvidables musicales en España y América, recibiendo numerosos premios y distinciones, entre los que destacan el Grammy a la Excelencia Musical y la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes que concede el Ministerio de Cultura.

Paloma San Basilio llega a Málaga en un momento de transición, en la recta final de su gira de despedida de la música -que ha titulado 'Gracias'- para afrontar nuevos retos teatrales. «Ahora necesito pasar a una etapa más pequeña, más íntima, sin tantas expectativas», decía recientemente en una entrevista con este periódico.

Pero las inquietudes de Paloma San Basilio van más allá de los escenarios. La artista acaba de publicar su tercer libro, 'Uxoa, el secreto del valle', que se suma a su autobiografía 'La niña que bailaba bajo la lluvia' y a la novela 'El océano de la memoria'. San Basilio traza aquí una historia de amores y secretos, de búsqueda personal y de paisajes inolvidables a caballo entre el presente, el siglo XVI y el XVIII. De su mano viajamos desde el valle de Baztán al Tíbet, desde Cádiz al Callao de Perú. 'Uxoa, el secreto del valle' es, en definitiva, una reflexión sobre el hecho de hacer frente a las pérdidas, al duelo, e intentar seguir adelante.