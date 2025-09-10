Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Cortesía de Paloma San Basilio
Miércoles, 17 de septiembre. Salón de Actos Unicaja

Paloma San Basilio, en el Aula de Cultura de SUR

La actriz y cantante visita el Salón de Actos de Unicaja en su faceta de escritora con su nueva novela, 'Uxoa, el secreto del valle'

Regina Sotorrío

Regina Sotorrío

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:22

Cantante, actriz y también escritora. Paloma San Basilio abre el nuevo curso del Aula de Cultura de SUR el próximo miércoles 17 de septiembre con ... su última novela, 'Uxoa, el secreto del valle' (HarperCollins), una hermosa historia de amores y misterios que invita a reflexionar sobre el duelo y la pérdida. El encuentro, conducido por la periodista Regina Sotorrío, y la firma de libros serán en el Salón de Actos Unicaja (plaza de la Marina, 3) a las 19.00 horas, con entrada libre hasta completar aforo.

