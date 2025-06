Paco de la Torre sobre el Auditorio de Málaga: «Lo haremos con el ministerio o sin el ministerio»

No dijo cómo ni cuándo, pero su mensaje sobre el Auditorio fue contundente: «Lo haremos con el ministerio o sin el ministerio». El alcalde de ... Málaga, Francisco de la Torre, se manifestó así de tajante al ser preguntado por el futuro del proyecto, ante la falta de respuesta del Ministerio de Cultura a la última carta enviada por el Ayuntamiento. «Del ministro de Cultura hace semanas que no tengo noticias», confirmó.

Nunca antes el regidor había sido tan claro con su «compromiso» de sacar adelante esta infraestructura sin el apoyo de una de las patas institucionales clave para sostener esta iniciativa. Avala de esta manera las palabras de su concejal de Economía, Hacienda y Fondos de la UE, Carlos Conde, que hace dos semanas admitía que ya se habían hecho números para el «escenario más pesimista», es decir, sin los fondos de Cultura. Según Conde, el Consistorio tiene solvencia para hacerlo, tal y como se desprende de los resultados de un estudio de Standard & Poor's.

De momento, Ernest Urtasun no ha dado acuse de recibo oficialmente al ofrecimiento del alcalde de flexibilizar sus pagos para el Auditorio, de tal manera que no tendría que abonar su parte ni este año ni el siguiente. El Ayuntamiento de Málaga adelantaría ese dinero al Gobierno, con el compromiso de que este asumiera después el 21% que -según el reparto fijado por el Consistorio- le correspondería a la administración central (45 millones de euros). Pero el Ministerio de Cultura sí se ha manifestado públicamente a través de los medios de comunicación, reiterando su postura frente a este proyecto: no hay intención de invertir en esta infraestructura para Málaga. Sus esfuerzos siguen volcados en la conversión del Convento de San Agustín en Biblioteca del Estado.

Confirma que se están «intensificando» los contactos con el sector privado, al que confía la mitad del presupuesto

«Hasta ahora es lo que tenemos: No. Es una cosa increíble, yo hasta ahora eso no lo he visto en la administración. No dice 'voy a estudiarlo', 'voy a ver'. El 'no' es una cosa sorpresiva», lamenta De la Torre, que esperaba alguna contrapropuesta. Eso sí, al hilo de la actualidad, deslizó que como el Gobierno «parece que tiene menos compromiso ahora en materia de Defensa, igual puede tener más capacidad de recursos para estos temas culturales», en referencia al acuerdo alcanzado con la OTAN para no estar obligados a subir hasta el 5% el gasto como exigía Donald Trump.

No obstante, aseguró que sigue insistiendo con el «entorno del presidente, el gabinete del presidente y la ministra de Hacienda (María Jesús Montero)». «Ya sabe usted que en el Gobierno no hay una unidad clarísima, hay como dos gobiernos en paralelo que a veces da la impresión que dialogan poco», dijo, en un nuevo guiño a la actualidad, en alusión a la compleja relación entre el PSOE y Sumar en el Ejecutivo.

También confirmó que siguen avanzando e «intensificando» los contactos con el sector privado, al que confía nada menos que la mitad del presupuesto global: 109 millones de euros, de los 209 en los que se ha valorado la obra y el acondicionamiento del entorno. Una cantidad importante que tampoco está aún garantizada. Lo único que sí hay ya sobre la mesa es lo correspondiente al Consistorio (20 millones), Junta de Andalucía (25 millones) y Diputación de Málaga (10 millones).

De la Torre calificó de «injusto y discriminatorio» el planteamiento de Cultura. «Como si los españoles no fuéramos iguales, que es lo que dice la Constitución. A los españoles de Valencia y Murcia les pagó el Gobierno el Auditorio al 100%. (...) Aquí no le pedimos más que el 21% del presupuesto, bien poco. Pues parece que los españoles del sur no somos iguales. Si este proyecto fuera en Cataluña, el ministro Urtasun estaba corriendo diciendo que sí. Así de claro», se expresó el alcalde. Y concluyó: «Esperemos que salga adelante de presupuesto el Auditorio. Ese es nuestro compromiso. Y lo haremos con el ministerio o sin el ministerio. Fíjese usted hasta qué punto llego»,.