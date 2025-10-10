Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ainhoa Arteta y José Bros junto a José María Moreno al frente de la OFM y el Coro de Ópera de Málaga.
Crítica

La OFM abre su temporada con un concierto lírico

La velada tuvo como solistas a Ainhoa Arteta y José Bros, junto con el Coro de Ópera de Málaga

Francisco Martínez

Viernes, 10 de octubre 2025, 12:29

Comenta

El primer programa de abono de nuestra Filarmónica trajo ayer a las tablas del Cervantes una propuesta enormemente popular, trazada con mimo y ejecutada con ... brillantez por cuantos agentes participaron en la gala. La primera parte estuvo dedicada a fragmentos escogidos de ópera italiana (Verdi y Puccini, con alguna cata en el repertorio verista). La segunda se rindió a la zarzuela. Como estrellas invitadas del concierto, dos grandes figuras nacionales de la lírica: Ainhoa Arteta y José Bros, que se conjuntaron con la solvencia que da un oficio profundamente aquilatado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Identifican al motorista fallecido en el accidente que colapsó la antigua N-340
  2. 2 Málaga, en aviso amarillo este viernes por fuertes lluvias y tormentas
  3. 3 Aemet alerta de «chubascos y tormentas fuertes» en Andalucía este jueves: cuatro provincias en aviso
  4. 4 Dos muertos en un accidente de tráfico que obliga a cortar la antigua N-340 en Málaga
  5. 5 Accidente mortal en la antigua N-340: hallan un DNI en el lugar, pero no pertenece a los fallecidos
  6. 6 Buscador | ¿Está tu barrio entre los más pobres o los más ricos de Málaga?
  7. 7

    Trump: «Quizás deberíamos expulsar a España de la OTAN»
  8. 8 Detenido por el apuñalamiento en Barbarela, en Málaga: la víctima lleva más de un mes hospitalizado y ha perdido un riñón
  9. 9 ¿Has visto estos pequeños escarabajos en tu casa en Málaga? Así te pueden afectar
  10. 10 Un Neptuno y una Venus gigantes, los nuevos embajadores del Puerto de Málaga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariosur La OFM abre su temporada con un concierto lírico

La OFM abre su temporada con un concierto lírico