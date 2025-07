La obra cumbre del antequerano Muñoz Rojas, ahora también en inglés

Quién iba a decirle al Premio Nacional de Poesía, José Antonio Muñoz Rojas (1909-2009), que su obra 'Las cosas del campo' se iba a ... traducir al inglés 75 años después de escribirla. Pues así lo han realizado Andrew Dempsey y Álvaro García, escritores que quieren rendirle un homenaje y llevar su pensamiento al mercado de lengua inglesa.

Con el título de 'The Life of the Fields', presentaron en Antequera la traducción al inglés. Belén Molina Huete, profesora de la Universidad de Málaga, fue la encargada de presentar el acto para detallar los pormenores de esta traducción que ha tardado diez años en concluirse porque dentro de la sencillez del lenguaje empleado por Muñoz Rojas, reside una carga léxica, compositiva y, sobre todo, de transmisión de una cultura, que difícilmente se encuentran entre las palabras anglosajonas de hoy.

EL LIBRO Título 'The Life of the Fields'.

Autor José Antonio Muñoz Rojas.

Traducción Álvaro García y Andrew Dempsey.

Editorial (Shearsman Books. Año 2024, 132 páginas, precio: 19,24 euros)

Dempsey compartió cómo llegó a Antequera por primera vez en el año 2000 para comprar el libro del autor. Confesó que en su primera lectura, poco entendió de esos campos, pero quedó fascinado por los dibujos y la forma de plasmar la vida en el campo de los hombres y mujeres. Años después, en 2015 visitó de nuevo la ciudad, concretamente la Casería del Conde, de manos de uno de los hijos del poeta y fue a través de él cuando el hilo transparente del destino unió a este inglés con Muñoz Rojas: el padre Dominic Milroy. Éste había sido confesor del autor y a la vez profesor del inglés. A él, le dejó su primera traducción de la obra, que según Dempsey llegó después con su respuesta, «una carta demoledora» del sacerdote.

Aquel proyecto se quedó parado hasta que conoció a Gracia, la hija del poeta y le llevó hasta Álvaro García, quien señala que «salvó mi traducción». Se reunieron entre Londres, Marbella y Ronda, para terminar haciendo esta traducción «dialogando, como le habría gustado al poeta». Subraya la importancia de este libro que es «absolutamente universal, en el sentido del tiempo, en el sentido de los espacios y en el sentido de los idiomas». Muñoz Rojas dejó patente «esa vivencia de una España, de una época concreta, que reflejó cargado de sutileza, de amor al lenguaje, a las palabras, al campo, a las personas».

Álvaro García comparte que este trabajo lo hizo «desde el entusiasmo y el fervor por uno de los grandes poetas españoles de todos los tiempos», y no ha sido fácil porque «es una poesía aparentemente sencilla, aparentemente coloquial que viene de la lírica que a él le gusta, inglesa, de apariencia conversacional y, por supuesto, hay una complejidad de fondo, una trama de sutilezas para que no caiga en lo pintoresco ni en lo meramente impresionista, y que inserte la corriente de la vida y de la forma en la que se expresan el campo y las personas del campo».

Y lo han hecho «por darle una proyección internacional a un poeta que por naturaleza suya ya la tenía; tanto de universalidad, muy abierto a la cultura inglesa, fue lector en Cambridge y fue el primer traductor de Eliot, al que conoció en persona... Y luego un camino de vuelta, porque alguien que ha enriquecido la poesía española con la influencia inglesa, es bonito que haya vuelto y que, de algún modo, esté en el ámbito que él tanto amaba».