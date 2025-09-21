Diario Sur - Diario de Málaga. Noticias de Malaga

El ganador de Intervisión, Phù Đổng. Efe

Vietnam gana Intervisión, la alternativa rusa a Eurovisión

La representante estadounidense se retiró en el último momento por «presión política»

C. P. S.

Domingo, 21 de septiembre 2025, 01:15

Vietnam se ha convertido en el ganador de Intervisión, el festival «de valores tradicionales» organizado por Rusia con países afines a raiz de su veto ... en Eurovisión como consecuencia de la guerra en Ucrania. Phù Đổng Thiên Vương es la canción que ha aupado al artista Duc Phuc como ganador. Kirguistán obtuvo el segundo lugar y Catar el tercero.

