El salto de fe de La Trinidad Jorge Zúñiga, Sixto Martín y Carlos Guerrero, en una esquina del barrio de La Trinidad, que inspiró el nombre del grupo. / F. M. El grupo malagueño ha llamado la atención del sello Sonido Muchacho con su segundo EP y actuará mañana en La Cala de Mijas junto a Carolina Durante y Hinds FERNANDO MORGADO Viernes, 26 julio 2019, 00:39

Los tres miembros de La Trinidad llegan al lugar acordado para la foto desde caminos distintos. Hay poca actividad en la esquina entre la calle Trinidad y la avenida de Fátima, en la frontera este del barrio que da nombre a su grupo. El bajista, Jorge Zúñiga, vive a escasos minutos y los abuelos del cantante y guitarrista, Sixto Martín, han sido vecinos de la popular zona toda su vida, así que cuando tuvieron que bautizar a su nuevo proyecto eligieron La Trinidad, ya que, aunque pareciese obvio, escondía una referencia local que encajaba con el concepto que tenían en mente. «Una pena que Biznaga ya estuviera cogido», explica Martín en referencia a la banda de punk de origen malagueño.

Sixto y Jorge se presentan enfundados en sus camisetas de Airbag y Futuro Terror, respectivamente. Al poco aparece el batería, Carlos Guerrero, con una camiseta de los belgas Homegirl para dejar claro que sus referentes son locales, nacionales e internacionales, pero siempre dentro de la escena alternativa y con preferencia por el punk, el pop y el garage. Se nota que su pasión por la música es visceral, les sale por los poros. Comenzaron a tocar siendo unos adolescentes y ahora, con apenas 22 y 23 años, ya cuentan con la experiencia necesaria para haber creado por sí solos su gran oportunidad en el 'underground' en español.

Relevo

El trío ha conseguido llamar la atención del sello de moda en el 'indie' nacional, Sonido Muchacho, que ha decidido ficharlos para aumentar su plantilla, integrada por algunas de las bandas más interesantes de la escena: Carolina Durante, Kokoshca, Mujeres y La Plata, entre otros, publican sus trabajos allí. También están en el equipo los malagueños Airbag, que para La Trinidad son algo más que un referente. «A ellos no les gusta esa palabra, pero son como nuestros padrinos», apunta Sixto, fan de la veterana banda. La calavera roja de la portada del último disco de Airbag luce en su pechera como homenaje y también como un presagio. Ya va siendo hora de que alguien tome el relevo de los de Estepona como referentes malagueños en la independencia musical, y La Trinidad parecen los candidatos perfectos.

Para dar el salto de fe, los integrantes de La Trinidad han aparcado por un momento The Loud Residents, el grupo que forman con otros dos músicos y que el año pasado publicó su primer álbum, 'The Last Teenage Party'. Tras la última fiesta adolescente, a Sixto, Jorge y Carlos les ha llegado el momento de crecer por otro camino. «Empezó como un proyecto secundario para hacer cosas diferentes. Nunca pensamos que crecería tan rápido. Quizá el cantar en español y el formato trío, más vistoso, tengan algo que ver», comenta el cantante. Tras ocho años dedicado al grupo, Sixto confiesa haber aprendido mucho a base de «batacazos». «Ya sabemos cómo funcionan las cosas y queríamos tener claro lo que hacer con el grupo y hasta dónde queremos que nos lleve», añade.

El disco Título. 'Nuevas dignidades'. Lanzamiento. 21 de junio de 2019. Formatos. Vinilo de 7 pulgadas y plataformas de 'streaming'. Discográfica. Sonido Muchacho. Canciones. 1-Del suelo a la boca. 2-Tragedia nacional. 3-La joya. Estudio. Grabado y mezclado por Máximo R.B. en Hollers Analog Studio (Málaga). Masterizado por Stephen Quinn en Analog Heart (Dublín). Arte. Marina Guadix y Álvaro Martín (Mosh). Próximo concierto. Mañana a las 22:00 en la caseta municipal de la Feria de La Cala de Mijas, junto a Hinds y Carolina Durante.

Tras terminar sus respectivas carreras universitarias, este parece un buen momento para que La Trinidad despegue. Tuvieron que dejar pasar la oportunidad de actuar junto a Carolina Durante el año pasado porque Sixto y Jorge estaban estudiando fuera de España. Incluso antes de compartir sello, los miembros de la banda madrileña quedaron prendados del sonido de La Trinidad, así que han insistido para que sean sus teloneros en la sala La Riviera de la capital en noviembre, ante 2.000 personas. Los aficionados malagueños al 'indie' tendrán un adelanto de esa cita mañana en La Cala de Mijas, donde La Trinidad tocará junto a Carolina Durante y Hinds.

La gran apuesta de los tres amigos ha cristalizado en un EP titulado 'Nuevas dignidades', que lanzaron el pasado 21 de junio ya bajo el nuevo sello, con el que han acordado grabar un disco que esperan que vea la luz a principios de 2020. 'Nuevas dignidades' contiene tres canciones y el primer single, 'La joya', ya supera las 27.000 reproducciones en Spotify. Una cifra importante teniendo en cuenta que hace apenas dos años compusieron la primera canción como La Trinidad, 'Las venas', incluida en su primer EP, 'El peligro'.

Misma dirección

«Nuestra música siempre se va a influenciar por lo que escuchamos, y en ese sentido vamos todos en la misma dirección, pero no buscamos sonar igual que alguien en concreto», afirma Jorge. Del 'garage' han virado hacia el 'punk' en 'Nuevas dignidades', cuya grabación recuerdan como «caótica». «Compusimos las canciones apenas diez días antes de entrar al estudio», asegura Sixto. Entre ellas, 'La joya', que esconde un mensaje político que apuesta por «la pureza en estos tiempos líquidos y artificiales». «Hasta a mis amigos cofrades les gusta», comenta Carlos orgulloso. Para una banda malagueña, abrirse paso en la escena 'indie' es complicado, pero La Trinidad cuentan con ayuda divina y, sobre todo, con una fe ciega en lo que hacen.