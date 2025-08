Rels B aterriza como un ángel caído del cielo en Starlite

Vestido de blanco impoluto, como un ángel caído del cielo. Deslumbraba más que la luna que iluminaba la cantera de Starlite. Así apareció Rels B ... este viernes 1 de agosto en el escenario de Nagüeles, regalando un show mágico, de esos que no se olvidan. Camisetas de Flakko y del RCD Mallorca inundaban las gradas. Olía a noche grande. Uno de los artistas del momento aterrizaba en Marbella con su 'A New Star World Tour', y Marbella estaba lista para recibirle por todo lo alto.

El artista se hizo esperar, pero la demora mereció la pena. A las 22:16, las luces se apagaron. Era su momento. Ya desde la intro se sabía que la noche sería especial. Entrada de auténtica estrella, acompañada por unos visuales técnicos de mucho calibre. El espectáculo arrancó con 'Caída del cielo', un inicio que no podía ser más acertado, como si descendiera directamente desde lo alto para reencontrarse con su gente.

«¿Dónde está la energía de Málaga?», preguntó Rels B antes de interpretar 'Pa' quererte', manteniendo un ritmo trepidante y con un público entregado desde el primer acorde. La cantera de Nagüeles, a rebosar, respondió con una ovación. «Me gusta Starlite porque os tengo cerquita», confesó el balear.

Con 'Un Rodeoooo' hizo bailar a todos, y la explosión de euforia llegó cuando sonaron los primeros acordes de 'TU VAS SIN (fav)'. Solo hacía falta escuchar el grito del público para confirmar que es una de las canciones del año. Le siguió el temazo '¿Cómo dormiste?', encadenando éxito tras éxito de un repertorio tan amplio como potente.

No faltaron sus colaboraciones más sonadas: 'Mi Luz' con RVFV, 'La Vida Sin Ti' con Lia Kali, o 'Buenos Genes'. Esta última, una de las más coreadas de la noche, la presentó como «la canción que canto con el rey de Andalucía», en referencia a Dellafuente, con quien compartió escenario en junio en el Estadio Cívitas Metropolitano (Madrid).

Un viaje musical por su carrera

Sería imposible nombrar todas las canciones que sonaron, porque el concierto fue un viaje musical de principio a fin. Esta crónica podría ser interminable… como la sensación de felicidad del público, que no quería que acabase la noche. Otros temas como 'Love it', 'Como antes', o 'Sin señales' también tuvieron su momento. Tras esta última, el artista definió al público como «el más guapo de todo el verano», agradeciendo la buena energía que le estaban transmitiendo.

Con 'Te regalo' llegó uno de los instantes más emotivos. El artista se sentó con su guitarra para cantar uno de sus últimos éxitos, mientras el público susurraba cada estrofa. «A vuestros pies, Málaga», dijo, emocionado y cercano como siempre. También hubo espacio para recordar temas especiales de su trayectoria, como 'Tienes el don', que lanzó en 2017 y que aún hoy emociona. Con 'Se apaga, me apago', compuesta en uno de los momentos más difíciles de su vida, Rels B se sinceró con su gente: «Se la dedico a todos aquellos que estén en un momento complicado».

Una emoción similar se vivió con 'La prisión', escrita durante la pandemia. El artista la presentó como «la más importante del show», una canción para valorar el presente y no olvidar el pasado. Un regalo íntimo que volvió a compartir con Starlite. El tramo final, al que nadie quería llegar, incluyó canciones especiales como 'SHORTY QUE TE VAYA BN' o 'Lejos de ti', con un público que se dejó la voz, cantando a pleno pulmón.

'La última canción' marcó, como no podía ser de otra forma, el último tema «triste de la noche». Pero la verdadera tristeza era otra: saber que el concierto llegaba a su fin. Ni Rels B, ni Skinny Flakk, ni Daniel Heredia (su verdadero nombre), querían marcharse. No podía irse sin cantar 'Un verano en Mallorca', un homenaje a su tierra. Y para cerrar una noche que quedará en el recuerdo, 'A new star is born'. Aunque, como dice su canción, aquí no nace una nueva estrella, porque Rels B lleva ya muchos años brillando con luz propia.

Cerró con una ovación justa e interminable. Quizá las estrellas, esa noche, sonrieron al ver el «sí quiero» de Rels B a Starlite. Al igual que hizo hace un par de meses con Nicole Bentacur, su pareja. El concierto de Flakko fue un viaje en el tiempo. Un repaso por momentos de su vida. Algunos más duros que otros. Quizás ahora esté en su mejor momento, al menos hablando de amor y música. O quizás, lo mejor aún está por venir.