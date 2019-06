Música urbana, cofrade y flamenca: Así suena Málaga, según Spotify Escucha la lista de las cien canciones que hacen singular a la provincia. Y hay contrastes curiosos REGINA SOTORRÍO Lunes, 24 junio 2019, 23:50

Si la gastronomía, los paisajes y las gentes son diferentes de una ciudad a otra, ¿por qué no iba a serlo la música? En Málaga se escuchan canciones que apenas suenan en Madrid y aquí se imponen géneros musicales que no funcionan en Granada. Con aquellos temas que hacen singular a cada provincia, los que diferencian su patrón musical de otros lugares del mundo, Spotify confecciona una playlist que define los gustos predominantes de cada rincón del mundo. Y la de Málaga arroja varias curiosidades.

En las cien canciones de 'The Sound of Málaga' (elaborado a través de los datos que procesa la plataforma Every Noise at Once) mandan el flamenco pop, el flamenco y el pop español. Le siguen la rumba, las sevillanas y el trap. Pero también tienen peso la música cofrade, el Carnaval de Cádiz y, por supuesto, la música latina. En la vecina Granada, en cambio, escalan a los primeros puestos el rock y el indie español. En Madrid ganan el rock español y la canción de autor.

Son las canciones más populares y distintivas de Málaga. Es decir, no las que más se escuchan en la provincia sino las más reproducidas en este lugar en concreto en relación con el resto del mundo. Así se explica que a fecha del 21 de junio abra la lista (que se actualiza periódicamente) el himno oficial del Málaga, justo cuando el equipo se ha jugado su ascenso a primera división. Le siguen dos artistas de la tierra: el reguetonero malagueño Jthyago con Irrita el Indio & Oscar el ruso en 'Mi gitana' y el rapero Gordo Master con 'Málaga City'.

La lista 'made in Málaga' deja unos contrastes cuanto menos interesantes. Cuando termina de sonar 'Relación secreta' del artista urbano malagueño Sami Duque con sus ritmos latinos y toques hip hop, salta la comparsa del carnaval de Cádiz Los Chatarras entonando 'Tú sabes cuánto te quiero'. Y de ahí vuelta a la música latina y de fusión con el cordobés Mario Díaz y su 'Malabarista del café'.

Dos sevillanas entran los primeros puestos malagueños: Ecos del Rocío con 'Tu niña la chica' y Paco Candela con 'Un amigo'. Y de la feria a la Semana Santa. La Banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas se ha ganado un hueco con 'A esta es'. Las dos semanas festivas por excelencia de la provincia tienen su reflejo en la música. El flamenco fusión de Nani Cortés en 'Niña loca' completa el 'top ten' de los sonidos de Málaga, según Spotify.

Pero la plataforma ofrece seis horas y media de música popular en Málaga, con nombres archiconocidos como Manuel Carrasco, Niña Pastori, El Canijo de Jerez, El Barrio, Miguel Poveda y Antílopez, salpicados entre más música cofrade, flamenco, carnaval y reguetón.

Aquí la playlist The Sound of Málaga de Spotify